iTek, i dispositivi smart per la ricarica mobile

Da sempre un punto di riferimento nell’alimentazione per PC, iTek da oggi inserisce a catalogo 8 nuovi articoli smart per la ricarica mobile e altre novità.

Oggi presentiamo quella che per noi di iTek è una delle novità del 2019, ossia la linea di accessori “smart” per ricaricare dispositivi quali smartphone, smartwatch, tablet, laptop, power bank ecc. a casa, in viaggio, in macchina o ovunque voi siate. Ci siamo avvalsi delle migliori fabbriche per presentarvi un prodotto di ottima qualità, dal giusto prezzo e al passo coi tempi.

A rendere all’avanguardia questi nuovi articoli, infatti, sono le tecnologie adottate per la ricarica veloce tramite porte USB con sistema Quick Charge 3.0 e/o collegamento USB-PD (Power Delivery) che utilizza connettori e cavi USB-C (Type-C) che permettono alle apparecchiature di ricaricarsi meglio (evitando di danneggiare il dispositivo per colpa di un’eccessiva erogazione dell’alimentazione) e più velocemente rispetto alla forma tradizionale, riducendo notevolmente i tempi di connessione alla corrente (la ricarica per i dispositivi compatibili raggiunge fino all’80% in soli 30 minuti). L’USB-C, conosciuto anche come Type-C, è l’ultimo connettore USB sviluppato già presente sul mercato. Dal momento che la maggioranza dei brand più importanti al mondo sta sostenendo questa nuova tecnologia, si ritiene che sul breve periodo verrà adottata in larga scala. Pare che USB-C andrà a sostituire tutti gli attuali standard USB garantendo migliori performance, massima compatibilità e longevità, facilità di utilizzo – entrambi i versi, sia alto che basso, consentiranno l’ingresso nella porta dedicata, oltre che maggiore comodità nella gestione e nel trasporto del dispositivo che sarà più leggero e sottile per via del connettore che è più piccolo. Inoltre tutti i caricatori sono Smart IC, ovvero integrano un sistema di caricamento intelligente che regola in automatico la potenza di alimentazione.

Scendiamo nei dettagli dei prodotti. Sono otto i nuovi articoli che si dividono in tre categorie così composte: due caricatori da auto, due da tavolo e quattro da muro.

I caricabatteria da macchina sono entrambi da 6A e con due uscite USB, esteticamente accattivanti e compatti. Il modello da 36W presenta due USB Quick Charge 3.0, mentre il caricatore da 42W ha una porta Quick Charge 3.0 ed una porta USB-PD Type C. Considerato il numero di dispositivi tecnologici che abbiamo sempre necessità di ricaricare, anche in movimento, li consideriamo già un “must have”.

Ottimi alleati in casa o in ufficio invece sono i caricatori da tavolo che proponiamo in due versioni. La prima da 60W con 5 porte USB: 1xUSB-C PD, 1xQC 3.0, 3xUSB Smart in grado di caricare alla massima velocità fino a 5 dispositivi contemporaneamente con controllo intelligente. La seconda versione è da 40W e si presenta con 5 uscite di cui una QuickCharge 3.0 e le restanti quattro USB Smart.

I quattro caricabatterie da muro si differenziano come segue: due soluzioni, da 33W e da 60W, per caricare due dispositivi simultaneamente tramite una USB-C PD e una USB QuickCharge 3.0, un caricatore da 24W con doppia USB Smart ed infine uno da 25W a tre uscite di cui due USB Smart e una USB QuickCharge 3.0. Funzionali e tascabili, ideali da utilizzare in viaggio o ovunque si desideri.

In questa fase di ampliamento del catalogo, abbiamo unito alla nuova categoria dei caricatori smart mobile un restyling e una revisione dei nostri alimentatori universali per notebook. Sono quattro i nuovi modelli, tutti con 12 connettori per offrire ampia adattabilità con i notebook, gli ultrabook e i tablet in commercio. In aggiunta agli alimentatori base da 65W e 90W, spicca il modello da 120W, compatibile con le esigenze di maggiore potenza dei sempre più diffusi notebook enthusiast e una nuova ulteriore versione da 90W in formato slim e con rivestimento in gomma soft touch.

Tutti i prodotti sono disponibili sul mercato nei migliori negozi di informatica ed elettronica di consumo consultabili nella pagina dedicata del nostro sito web www.itekevo.com