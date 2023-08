Jabra Elite 10 sono i nuovi auricolari senza fili top di gamma di Jabra, che si affiancano agli Elite 8 Active, pensati per gli sportivi.

Si gli Elite 8 Active sono pensati per essere, prima di tutto, super resistenti, gli Elite 10 sono invece pensati per il massimo comfort, facendo un passo indietro per quanto riguarda la resistenza, ma un passo avanti per quanto riguarda qualità audio e cancellazione attiva del rumore.

Se state cercando un paio di auricolari da tenere indossati tutto il giorno, scopriamo se gli Elite 10 fanno al caso vostro.

Come sono fatti e specifiche tecniche

Il design è quello solito di Jabra degli ultimi auricolari, è molto simile a quello degli Elite 8 Active e, rispetto al modello che sostituisce, cioè gli Elite 7 Pro / Elite 85T, sono più compatti e affusolati. La differenza principale riguarda il design del gambo a cui è collegata la cuffietta in gomma, che si allunga meno, rimanendo più compatti, e il gommino non è tondo ma ovalizzato.

A colpo d’occhio questo design ci ha un po’ preoccupato poiché Jabra ha sempre offerto un grande comfort d’uso e un buon isolamento del condotto uditivo, condizione essenziale sia per ottenere un’ottima resa audio sia per l’ANC. Per fortuna il design più compatto non è meno efficace, infatti s’inserisce bene nell’orecchio, è comodo e blocca sufficientemente il condotto uditivo. Come al solito non possiamo assicurare che questo design si adatti a chiunque, ma ci sono buone chance che sia compatibile con la maggior parte delle orecchie.

La superficie è leggermente gommata, così da assicurare una buona presa sulla pelle dopo averli indossati, ma non è efficace come la “ShakeGrip” presente sulle versioni sportive. Dopotutto Elite 10 non sono pensati per lo sport, quindi probabilmente non li vorrete usare per correre o altre situazioni dove è importante che gli auricolari rimangono in sede anche con azioni concitate.

La superficie esterna è un pulsante, fisico, dall’attuazione morbidissima, cosicché possiate inviare il comando senza spingere l’auricolare nel condotto uditivo, cosa mai piacevole. Sono certificati IP57, certificazione sufficiente a renderli resistenti a polvere e sudore, anche se ricordiamo non dovrebbe essere lo sport l’uso primario.

Tra gli altri dati tecnici: possibilità di usare un singolo auricolare per volta, sensore che rileva se indossati, Bluetooth 5.3, Bluetooth LE (in arrivo con un aggiornamento software), pairing veloce, supporto codec AAC e SBC, multipoint fino a due dispositivi in contemporanea.

Indossabilità

Per inserirli nelle orecchie dovrete accostarli e ruotarli leggermente in maniera tale da infilarli nel condotto uditivo. Nella confezione ci sono quattro cuffiette di differenti dimensioni, dalla forma ovalizzata. Questo significa che c’è la cuffietta destra e sinistra, poiché la forma ergonomica è fatta per infilarsi nelle orecchie con un orientamento specifico.

Sono leggeri, arrotondati ovunque, piccoli, s’infilano facilmente nelle orecchie e rimangono al loro posto. La pressione nell’orecchio non è altissima, infatti Jabra parla di un design semi-aperto. Non è chiarissimo cosa voglia dire, dopotutto sono auricolari in-ear che devono occludere il condotto uditivo, altrimenti renderebbero inefficace l’ANC nonché limiterebbero la resa audio. C’è da dire che non avrete quell’effetto “tappo” di alcuni auricolari, che aumenta la pressione nel condotto uditivo creando, alla lunga, disagio. Gli Elite 10 isolano, non completamente, ma sufficientemente per rendere l’ANC efficace.

Efficacia ANC (Cancellazione attiva del rumore)

E a proposito di efficacia dell’ANC, per Jabra gli Elite 10 offrono il massimo della tecnologia tra la sua linea di auricolari. La cancellazione attiva del rumore è efficace, ma non sono i migliori del mercato. Forse è in questo frangente che il design definito “semi-aperto” influisce un po’ – negativamente – sulla resa. A confronto con gli Elite 8 Active, che sulla carta sono meno efficaci per quanto riguarda l’ANC, a conti fatti la resa è simile. Come per la versione per sportivi, anche in questo caso possiamo dire che forse non sono i migliori del mercato, ma se comprendiamo nell’equazione le dimensioni e la comodità d’uso, allora sono quelli che offrono il miglior compromesso tra tutto. E in ogni caso l’ANC è sufficiente per abbattere molto del rumore circostante, anche se non tutto.

Se volete il massimo dell’ANC, ci sono altri modelli che fanno meglio, come Sony o Bose. Se volete un’ottima resa senza mettere in secondo piano la comodità, quindi per poterli tenere indossati a lungo senza disagio, allora gli Elite 10 sono in cima alla classifica.

Qualità audio

Decisamente buona la qualità audio, grazie anche ai driver da 10 mm. Forse un isolamento passivo e di conseguenza un’ANC ancora più aggressivo avrebbe migliorato ulteriormente la resa, che rimane comunque ottima. Come per i fratelli sportivi, e in genere per molti altri modelli Jabra, la resa è abbastanza lineare, senza sottolineare una timbrica specifica. Ricordiamo che oggi abbiamo raggiunto un livello dove è possibile identificare delle differenze nella qualità audio dei prodotti con dei test specifici, ma durante una prova di ascolto le differenze sono marginali, a patto di effettuare dei confronti con prodotti di tutt’altra fascia e qualità. La maggior parte delle persone saranno soddisfate della resa acustica.

Elite 10 sono anche compatibili Dolby Audio, offrendo accesso allo spatial audio. Non è una funzione che riteniamo essenziale su un paio di auricolari di questo genere, ma se per voi è importante, sappiate che è presente.

Qualità chiamate telefoniche

La qualità dei microfoni è ottima. È possibile parlare bene nella maggior parte delle situazioni, anche il rumore di fondo viene ben eliminato dal flusso audio. Se volete fare lunghe chiamate o videochiamate, sentirete bene e vi sentiranno molto bene.

Differenze rispetto a Elite 8 Pro

Rispetto al modello Elite 7 Pro, i nuovi arrivati Elite 10 migliorano il comfort d’uso, offre una qualità audio superiore e anche una miglior cancellazione del rumore. Ma come accade in molti casi del genere, se già avete il modello precedente, forse non vale la pena acquistare gli Elite 10. Se invece avete un modello ancora più vecchio o state cercando un nuovo paio di auricolari, allora potreste considerarli.

Autonomia batteria

La batteria permette di utilizzare Elite 10 per circa 5 ore o poco più. Ci sono auricolari che sanno fare meglio, anche un paio d’ore in più. La custodia vi permette di ricaricarli completamente circa tre volte. È un problema questa autonomia leggermente sotto alla media ? No, poiché il modello d’uso per un auricolare di questo genere è solitamente l’uso per alcuni minuti o qualche ora, per poi riporli in carica nella custodia, senza mai fare sessioni così lunghe da portarli a scaricare la batteria. A meno che non facciate parte dei quella nicchia di persone che fanno lunghe sessioni di ascolto, non dovreste avere problemi.

Verdetto: chi dovrebbe acquistarli

Elite 10 sono, prima di tutto, molto confortevoli da usare. La qualità dell’audio è buona, ottima quella delle chiamate, l’ANC è buono ma non è il migliore del mercato. Come lo è stato per gli Elite 8 Active, che condividono molto con questi Elite 10, non ci sono molte critiche da fare, se la cavano bene in tutto. Potrete usarli anche in palestra, ma se avete bisogno di un paio di auricolari da usare principalmente per lo sport, e ogni tanto anche per il resto, allora dovreste preferire gli Elite 8 Active.

Elite 10 costano 249 euro, un prezzo di listino che rimane più basso rispetto a quello di altri top di gamma, e che ci sembra decisamente più adeguato. Considerando che solitamente è possibile trovare prodotti Jabra a prezzi anche più bassi di quelli di listino, il rapporto tra prezzo è prestazioni è decisamente buono.