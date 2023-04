Gli auricolari wireless sono oramai diventati un accessorio indispensabile da avere e da portare con sé ovunque, soprattutto se vi trovate spesso fuori casa. Non tutti i modelli sono però uguali, e se ne state cercando uno dalla qualità elevata vi consigliamo i Jabra Elite 3, tra i migliori in assoluto, oggi scontati a soli 49,99€!

Potrete, infatti, risparmiare ben 30,00€ rispetto al prezzo di listino di 79,99€, scegliendo anche tra 4 colori disponibili. Si tratta di un’offerta davvero ottima e vi consigliamo, dunque, di approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero esaurire velocemente.

I Jabra Elite 3 racchiudono tutto il potere di un paio di cuffie di prima classe, ma all’interno di comodi e pratici auricolari true wireless. Vi offriranno un suono ricco, chiaro e con bassi potenti, mentre grazie all’app Sound+ potrete personalizzarne le caratteristiche, adattandole così alle vostre preferenze o ai contenuti che state ascoltando.

Gli auricolari dispongono di un isolamento acustico estremamente innovativo, che vi consentirà di cancellare qualsiasi rumore e distrazione esterna per godervi al meglio la musica. Inoltre, la tecnologia HearThrough utilizzerà i microfoni dei Jabra Elite 3 per captare i suoni esterni e riprodurli, permettendovi così di sentire cosa succede intorno a voi quando lo desiderate.

Infine, i Jabra Elite 3 hanno un’autonomia fino a 7 ore, che con la custodia può essere prolungata fino a un totale di 28 ore di riproduzione. Insomma, che voi siate in viaggio, in palestra o al supermercato, gli auricolari non vi abbandoneranno mai, consentendovi di ascoltare la musica e di parlare al telefono tutto il giorno.

Ciò detto, non possiamo che consigliarvi l’acquisto dei Jabra Elite 3, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi invitiamo ancora una volta ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire a breve!

