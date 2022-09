Jabra chiude il cerchio e presenta gli auricolari True Wireless Jabra Elite 5, a distanza di un anno dalla presentazione degli Elite 3 ed Elite 7, che inauguravano anche una nuova nomenclatura. Attualmente, prima della presentazione degli Elite 5, la linea Jabra prevedeva anche gli Elite 4 Active ed Elite 7 Active, dei modelli pensati per chi fa molto sport.

Gli Elite 5 si posizionano proprio dove suggerisce il nome, quindi tra gli Elite 4 e gli Elite 7, e ciò comporta prendere qualche funzione dal modello di fascia più bassa e qualcuna dal modello di fascia più alta: fino a 28 ore di batteria, ANC ibrido regolabile, 6 microfoni, certificazione IP55, Bluetooth multipoint, driver da 6 mm, Qualcomm aptX e codec AAC e SBC.

Nonostante dovrebbero rappresentare una via di mezzo, in realtà sono molto più vicini agli Elite 7, con cui condividono praticamente tutto, tranne l’autonomia della batteria leggermente inferiore e la certificazione IP55, che li rende impermeabili senza poterli immergere in acqua.

Il prezzo consigliato è di 149 euro, 50 euro in meno rispetto il prezzo di listino degli Elite 7 Pro (199 euro). Insomma, questi Elite 5 hanno tutte le carte in regola per offrire prestazioni top di gamma a un prezzo inferiore rispetto a quanto è accaduto fino ad ora in casa Jabra.

Come sono fatti

Elite 5 ereditano il design dell’attuale famiglia di auricolari Jabra, così come la custodia (degli Elite 3 e 4). Piccola e leggera, compatibile con la ricarica wireless, ha una porta USB-C dietro per la ricarica della batteria. Il coperchio si apre facilmente e gli auricolari si estraggono senza problemi, grazie al design dell’alloggiamento che espone una buona porzione degli auricolari che s’impugna con sicurezza con i polpastrelli delle dita.

Sono modelli in-ear, come tutti gli altri, e per inserirli nelle orecchie è sufficiente posizionare la cuffietta e compiere una piccola rotazione. La forma e l’ingombro è tale da assicurarli con sicurezza e offrire una buona occlusione del condotto uditivo, meglio rispetto a molti altri modelli. Ovviamente la comodità d’inserimento e la “compatibilità” con il proprio orecchio è molto soggettiva e può cambiare in base alla forma e dimensione dell’orecchio, personalmente sono gli auricolari con cui mi trovo meglio e con cui riesco ad avere una chiusura del condotto uditivo con un singolo gesto, senza doverli sistemare ulteriormente.

La superficie esterna, piatta e ampia, è in realtà un pulsante fisico, abbastanza morbido da inviare l’input con una leggera pressione. In altre parole, non sarà fastidioso perché la pressione non schiaccerà con troppa forza l’auricolare nell’orecchio.

Nella confezione sono presenti tre cuffiette di diverse dimensioni. Fate attenzione perché il sistema di aggancio è molto solido e dovrete afferrare la cuffietta bene alla base per staccarla, se non vorrete rischiare di danneggiarla.

Qualità audio

Le prestazioni audio sono molto buone, e addirittura questi Elite 5 sono compatibili aptX, adattabilità che manca sulla serie 7. Ancora una volta devo ribadire che ormai la qualità audio degli auricolari ha raggiunto un livello tale, che soddisferà la maggior parte delle persone e che solo chi ha orecchie allenate potrà accorgersi di differenze tali da rimanere deluso dalle prestazioni sonore di prodotti da una certa fascia di prezzo a salire.

Gli Elite 5 ricadono tra gli auricolari che offrono una buona resa audio, sono abbastanza bilanciati e veloci ad adattarsi a tutti i generi musicali. Riproducono bassi sostenuti senza diventare troppo invasivi, una buona medio alta, e forse soffrono un po’ nella medio bassa, soprattutto in quelle tracce che non sono fatte per esaltare le voci. Al netto di questo dettaglio, rimarrete soddisfatti della resa qualitativa di questi auricolari.

Ancor di più se farete molte chiamate audio, la voce del vostro interlocutore si sentirà forte e chiara e i sei microfoni fanno un buon lavoro nel catturare la vostra voce ed eliminare i disturbi ambientali. Tutte le persone che abbiamo chiamato durante la prova ci hanno confermato che la nostra voce si sentiva “forte e chiara”.

Qualità ANC

È possibile calibrare il livello d’intervento della cancellazione del rumore, funzione utile ad esempio se vorrete usarli per fare sport, se vorrete isolarvi, ma non troppo. Per tutti gli altri il massimo livello è solitamente quello che userete.

La cancellazione delle frequenze basse e omogenee è molto buona, anche il rumore di un condizionatore a qualche metro di distanza viene praticamente annullato. Il rumore di un ventilatore a un metro e mezzo di distanza viene ridotto del 70 / 80%. Con le medio basse riescono a intervenire, riducendo i rumori anche del 50% della loro intensità, anche se ovviamente dipende molto dal tipo di rumore. In ogni caso, grazie anche al buon isolamento passivo, le prestazioni ANC sono sopra alla media.

Autonomia

Jabra parla di 7 ore di autonomia e la possibilità di ricaricare gli auricolari tre volte grazie alla custodia. Sono valori vicini alla realtà, magari non raggiungerete le sette ore complete, ma vi avvicinerete molto.

Verdetto

Jabra si posiziona in una fascia che gli permette di farsi preferire a molti altri modelli. Il prezzo di 150 euro è inferiore rispetto a quello di molte top di gamma, e di poco maggiore rispetto a tutti i modelli di fascia alta dei produttori di smartphone. Lo fa con un prodotto completo, che offre anche la compatibilità aptX, un buon livello di cancellazione del rumore, una buona qualità audio, possibilità di doppia connessione Bluetooth e un’autonomia in linea con i prodotti di fascia alta del mercato. In più offre un’ottima ergonomia d’uso che rende questi auricolari facilmente indossabili e utilizzabili in qualsiasi situazione, anche quando fate sport.

Difficile trovare delle gravi mancanze in questi Elite 5, che si fanno preferire anche ai modelli della serie 7. Insomma, se cercate un paio di auricolari da usare in qualsiasi situazione con ottime qualità, considerate questi Jabra Elite 5. Proprio perché sono un prodotto molto bilanciato e senza particolari mancanze, a un prezzo tutto sommato giusto; conferiamo agli Elite 5 il nostro award.