Elite 8 Active sono gli auricolari wireless pensati per gli sportivi, anche quelli estremi, considerando che la loro caratteristica principale è l’estrema resistenza. Infatti hanno guadagnato la certificazione MIL-STD-810H, che si ottiene solo dopo aver passato una serie di test che mettono il prodotto alla prova in condizioni estreme che includono cadute, immersione, alte e basse temperature e tanto altro. Non molti auricolari possono vantare questa certificazione, se quindi siete soliti a trovarvi in condizioni estreme, allora potreste non andare oltre la lettura di questa recensione e correre ad acquistarli (anche perché sono dei buoni auricolari), se invece siete sportivi, ma non estremi, potreste voler sapere come se la cavano anche in altre condizioni d’uso, che è quello che vi racconteremo ora.

Come sono fatti e specifiche tecniche

Il design è quello solito di Jabra degli ultimi auricolari, anche se in questo caso le forme sono ancora più contenute e affusolate. Jabra è tra i pochi produttori di auricolari che riesce a creare un design in-ear efficace e comodo, cioè che permette di chiudere il condotto uditivo adattandosi a molte tipologie di orecchie, cosa che non è mai assicurata e nel caso in cui il vostro orecchio non si adatti al design, le conseguenze saranno disastrose non solo sull’indossabilità ma anche sull’efficacia dell’ANC e sulla qualità audio.

Jabra è stata brava negli ultimi anni e anche con gli Elite 8 il design è efficace. Non assicuriamo che possa adattarsi a chiunque, ma le chance sono buone. La confezione è stata rivista leggermente nella forma, è il classico guscio stondato che s’infila facilmente in tasca. Gli auricolari s’inseriscono e rimuovo facilmente dalla custodia. La superficie è chiamata da Jabra “ShakeGrip”, cioè si tratta di un materiale leggermente gommato che fa “grip” sulla pelle, come suggerisce il nome, cioè tende a non scivolare così che una volta inseriti nell’orecchio rimangono in sede.

La superficie esterna è un pulsante, fisico, dall’attuazione morbidissima, cosicché possiate inviare il comando senza spingere l’auricolare nel condotto uditivo, cosa mai piacevole. Sono certificati IP68 (oltre al grado militare), quindi potrete tranquillamente usarli in condizioni di alta umidità e sudore senza problemi. La custodia però è “solo” IP54, quindi meglio non esporla troppo all’acqua.

Tra gli altri dati tecnici: possibilità di usare un singolo auricolare per volta, sensore che rileva se indossati, Bluetooth 5.3, Bluetooth LE (in arrivo con un aggiornamento software), pairing veloce, supporto codec AAC e SBC, multipoint fino a due dispositivi in contemporanea.

Indossabilità

Per inserirli nelle orecchie dovrete accostarli e ruotarli leggermente in maniera tale da infilarli nel condotto uditivo. Nella confezione ci sono quattro cuffiette di differenti dimensioni. Sono leggeri, arrotondati ovunque, piccoli, s’infilano facilmente nelle orecchie e rimangono al loro posto. Anche durante corse e movimenti bruschi, non abbiamo mai avuto alcun tipo di problema. La pressione nell’orecchio non è altissima, quindi si possono tenere indossati senza alcun disagio.

Non c’è molto altro da dire, Jabra continua a fare auricolari comodi da indossare.

Efficacia ANC (Cancellazione attiva del rumore)

Jabra differenzia i suoi auricolari anche per l’efficacia della cancellazione del rumore. Elite 8 Active offrono un buon livello di ANC, ma non il massimo, che oggi si può raggiungere con Elite 10 (se vi interessano, qui trovate la recensione ). L’efficacia è buona, ma non sono i migliori sul mercato; Bose e Sony sono ancora in grado di fare di meglio, anche se a fronte di auricolari meno comodi da indossare. Tuttavia nel panorama degli auricolari ANC per sport, i Jabra 8 Active sono quelli che offrono il miglior mix tra efficacia della cancellazione del rumore e comodità.

Ci sarebbe piaciuto un livello ancora superiore, usandoli spesso in palestra, con il rumore dei pesi, delle persone e della musica, non possiamo assolutamente dire di essere rimasti indisturbati durante gli allenamenti. Più efficaci sicuramente durante una corsa all’aperto o un giro in bicicletta.

Qualità audio

Soddisfacente la qualità audio. Non sono degli auricolari che enfatizzano in maniera particolare una parte dello spettro audio, la loro risposta è abbastanza lineare, ma grazie all’applicazione è possibile, se vorrete, amplificare un po’ i bassi, ad esempio, per supportarvi durante un allenamento. Per un auricolare da usare per sport come sottofondo musicale o durante uno spostamento, difficile voler qualcosa di più. È anche vero che oggi abbiamo raggiunto un livello dove è possibile identificare delle differenze nella qualità audio dei prodotti con dei test specifici, ma durante una prova di ascolto le differenze sono marginali, a patto di effettuare dei confronti con prodotti di tutt’altra fascia e qualità. Quello che stiamo cercando di dire è che per la maggior parte delle persone andranno bene, anzi benissimo, soprattutto perché la qualità audio forse non dovrebbe essere tra i primi posti per un auricolare sportivo, ma considerando che potrebbe venire usato in ogni situazione, allora siamo felici di constatare che la resa rimane molto buona.

Elite 8 Active sono anche compatibili Dolby Audio, offrendo accesso allo spatial audio. Non è una funzione che riteniamo essenziale su un paio di auricolari di questo genere, ma se per voi è importante, sappiate che è presente.

Qualità chiamate telefoniche

La qualità dei microfoni è buona, ma non perfetta. In ambienti molto rumorosi perdono la capacità di eliminare i disturbi, mentre in condizioni di silenzio o comunque rumorosità normale, se la cavano molto bene. Abbiamo, ad esempio, registrato dei vocali in palestra, condizione di alta rumorosità, e la nostra voce non sempre si sentiva benissimo, costringendoci ad alzarla per una comunicazione più efficace. Il messaggio risultante si capiva senza particolari problemi, ma il rumore di fondo era comunque un po’ troppo persistente.

Differenze rispetto a Elite 7 Active

Rispetto al modello Elite 7 Active, i nuovi arrivati Elite 8 Active migliorano la resistenza ad acqua e polvere (IP68 vs. IP57 del modello precedente), offrono ancora più grip nell’orecchio, migliorano l’ANC e offrono una qualità dei microfoni leggermente migliore grazie a un array di 6 microfoni anziché 4. Se avete già il modello precedente e siete contenti, nonostante i miglioramenti, non avrebbe molto senso cambiarli.

Autonomia batteria

La batteria permette di utilizzare Elite 8 Active per circa 6-7 ore prima di doverli ricaricare, un buon risultato in linea con i migliori auricolari del mercato. La custodia permette di ricaricarli completamente circa tre volte.

Verdetto: chi dovrebbe acquistarli

Elite 8 Active sono un ottimo paio di auricolari per sportivi. Prima di tutto sono confortevoli da indossare, e nonostante le dimensioni e il design senza alette, rimangono bene nelle orecchie. L’ANC non è dei più efficaci, ma se la cava bene, e lo stesso vale per la qualità delle chiamate telefoniche. La resa audio è soddisfacente, non sfoggia una timbrica particolare, ma è possibile adattarli ai propri gusti tramite l’equalizzatore nell’App. Non ci sono molte critiche da fare a questi auricolari, se la cavano bene in tutto, e in più sono certificati per resistenza con uno standard militare. Il fatto che siano indicati per gli sportivi, non significa che non potrete usarli durante il resto della giornata, anche se in questo caso forse dovreste dare un’occhiata agli Elite 10. Insomma, non ci sono particolari difetti, Elite 8 Active soddisfano sotto tutti gli aspetti d’uso, se avete bisogno di un paio di auricolari di questo genere, dovreste considerare gli Elite 8 Active tra i candidati del vostro prossimo acquisto.