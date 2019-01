Jabra Elite 85h, cuffie wireless con riduzione attiva del rumore e 32 ore di autonomia

Anche Jabra entra nel mercato delle cuffie wireless con riduzione attiva del rumore presentando al CES 2019 le nuove Elite 85H, cuffie con padiglione di tipo over-ear. Saranno disponibili a partire da Aprile 2019 ad un prezzo di 299 euro, posizionandosi in maniera competitiva verso Bose QuietComfort 35II ma soprattutto contro le Sony WH-1000XM3.

Le nuove cuffie di Jabra presentano l’innovativa tecnologia SmartSound, che si basa su un’esclusiva intelligenza artificiale. Tale funzione è stata sviluppata sulla base della tecnologia Soundscape della società audEERING e permette di bilanciare il suono a seconda dell’ambiente che in cui ci si trova, in modo da ottenere sempre la migliore esperienza audio possibile. Al debutto sarà possibile scegliere tra tre modalità diverse: commute, in pubblico, in privato, ognuna delle quali sarà completamente personalizzabile dall’utente. Si potrà dunque gestire volume di riproduzione, intensità dell’ANC e equalizzazione.

Ciò è reso possibile grazie alla presenza di ben sei microfoni, posizionati sulla parte esterna dei padiglioni, ma soprattutto grazie a dei driver da 40 millimetri che consentono una riproduzione cristallina di tutte le frequenze.

Le Jabra Elite 85h sono inoltre le prime cuffie di questo tipo a presentare piena compatibilità con tre assistenti vocali: Siri, Google Assistant e Alexa, senza la necessità di dover premere alcun pulsante. Esattamente come i dispositivi per il controllo domestico, anche in questo caso sarà sufficiente richiamare la parola chiave, per ottenere informazioni sulla riproduzione, sul meteo o sui prossimi appuntamenti.

L’autonomia dichiarata, con funzione ANC attiva, è di ben 32 ore, superiore a qualsiasi altro concorrente attualmente disponibile. Sono inoltre dotate di USB C per la ricarica.

Insieme alle 85h, Jabra ha anche presentato le nuove Move Style Edition, cuffie con padiglione di tipo on-ear, dedicate a un pubblico più giovane ma attento al design. Saranno disponibili in tre varianti di colore: Titanium Black, Gold Beige e Navy. L’autonomia è in questo caso di nove ore, e saranno disponibili a partire da metà gennaio con un prezzo di listino di 99 euro.