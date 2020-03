Jabra ha annunciato il lancio di Evolve2, una nuova serie di cuffie pensate appositamente per incrementare la produttività durante il lavoro. In particolare, i modelli lanciati presentano tutta una serie di funzionalità pensate appositamente per le principali piattaforme UC, tra cui Microsoft Teams. In questi giorni di smart working, questi servizi sono sempre più scelti dalle scuole e dai datori di lavoro.

La società ha presentato tre differenti modelli, ovvero Evolve2 85, Evolve2 65 ed Evolve2 40. Tutti questi prodotti sono pensati per consentire all’utente di eliminare il suono ambientale percepibile e di catturare fedelmente la propria voce, così da migliorare il lavoro in team. Ovviamente, le cuffie non sono pensate esclusivamente per i lavoratori, ma anche per tutti gli altri consumatori che hanno bisogno di ascoltare in maniera chiara il suono e di poter contare su alcuni microfoni di qualità. Le Evolve2 85, il modello più interessante dal punto di vista tecnico, offre:

Una tecnologia di cancellazione attiva del rumore ;

; Dieci microfoni ;

; Una batteria che assicura un’autonomia di 37 ore circa;

che assicura un’autonomia di 37 ore circa; Altoparlanti 40 mm;

Connettività Bluetooth ;

; Adattatore USB-C/USB-A Jabra Link 380;

Un design moderno ed elegante.

Le Evolve2 65 si collocano in uno scalino più basso e presentano 3 microfoni. Anche loro possono contare su di una batteria con un’autonomia di circa 37 ore, la connettività Bluetooth e l’adattatore Jabra Link 380. Le Evolve2 40 sono identiche alle precedenti, solo che sono una variante con filo.

Le cuffie saranno disponibili a partire dal prossimo aprile. Evolve2 85 e Evolve2 65 saranno nei colori nero e beige. Le Evolve2 40 solo nere. I prezzi saranno i seguenti:

Evolve2 85 Stereo: 449 euro

Evolve2 65 Stereo: 209 euro

Evolve2 65 Mono: 199 euro

Evolve2 40 Stereo: 119 euro

Evolve2 40 Mono: 109 euro