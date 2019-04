Jabra Move Style Edition Recensione

Le Move Wireless sono un paio di cuffie over-ear per coloro che cercano una cuffia leggera, ben costruita e con un ottimo audio.

Le Move Wireless sono un paio di cuffie over-ear per coloro che cercano una cuffia leggera, ben costruita, in grado di offrire audio di qualità soddisfacente in tutte le situazioni, al lavoro così come in movimento e nel tempo libero. Il design over-ear potrebbe essere una limitazione per alcuni utenti, cioè coloro che non amano avere l’orecchio compresso costantemente dal cuscinetto della cuffia. Se siete tra quest’ultimi, non è la cuffia che fa per voi, in caso contrario, ecco la nostra esperienza.

Design

Disponibile in diversi colori, quelle che abbiamo provato sono le “Style Edition” nel color beige, che si distinguono per una copertura dell’archetto in tessuto, mentre i padiglioni auricolari sono in finta pelle. La struttura in metallo, e in generale l’intera cuffia, è come detto molto leggera. Il peso ridotto non richiede un’imbottitura troppo spessa per assicurare un buon comfort, e infatti i pochi millimetri di spessore sono sufficienti per non creare disagio quando la si indossa anche per diverse ore. L’imbottitura dei padiglioni è invece abbastanza morbida.

La parte posteriore dei padiglioni è in plastica, anche in questo caso la qualità è buona. Sotto al padiglione destro sono raggruppati i fori dei microfoni, il tasto di accensione e attivazione accoppiamento bluetooth, nonché la porta Micro USB per la ricarica della batteria. Ormai lo standard USB è quello “C”, ma considerando il prezzo contenuto non possiamo considerarlo un difetto, almeno non ancora. Sotto al padiglione sinistro ci sono invece i pulsanti di controllo (play e pausa) e dl volume, assieme al jack audio.

La connessione avviene appunto tramite cavo o senza fili, tramite bluetooth. La struttura è fissa, cioè non è possibile richiuderle.

Prestazioni audio

Con un paio di cuffie di queste dimensioni si potrebbe essere propensi a non aspettarsi molto dalle prestazioni, ma la realtà è un’altra. Bassi potenti e medi, nonché alti, ben bilanciati, con una risposta abbastanza lineare da sorprendere. Queste cuffie suonano decisamente bene e offrono prestazioni soddisfacenti praticamente con tutti i generi musicali.

Anche se le userete per le chiamate telefoniche rimarrete soddisfatti, con la voce dell’interlocutore.

Autonomia batteria

In stand-by queste cuffie durano moltissime ore, quindi non dovrete preoccuparvi di ritrovarle scariche se non le userete per alcuni giorni. In uso, invece, arriverete tranquillamente alle 12-13 ore (in modalità wireless).

Certo non toccano un’autonomia di oltre 30 ore, come accade con alcuni modelli più costosi, ma considerando la leggerezza e dimensioni, una decina di ore è un risultato di tutto rispetto.

Verdetto

Con un prezzo che va dalle 79 euro alle 99 euro (per le versioni Style), siamo davanti a una cuffia in grado di offrire un eccellente rapporto tra qualità, caratteristiche e prezzo. La qualità audio è più che soddisfacente, così come la durata della batteria. Il design è minimalista ed elegante, nonché è soprattutto il peso e il comfort d’uso a sorprendere – a patto che vi piacciono le cuffie on-ear. Unica pecca, conseguenza diretta del design, è l’isolamento acustico ridotto.