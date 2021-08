Jabra rinnova l’offerta di auricolari TWS: annunciati Elite 7 Pro, Elite 7 Active e Elite 3

Durante un evento tenutosi online nella giornata di oggi, Jabra ha annunciato un nuovo trio di auricolari true wireless della gamma Elite. Con un modello progettato con in mente la migliore qualità audio possibile per le conversazioni, una variante dedicata ai più sportivi ed una dal prezzo più contenuto, il brand è pronto a dare battaglia nel mondo dei migliori auricolari TWS!

La nuova generazione di auricolari true wireless di Jabra è ufficiale, date il benvenuto a Elite 7 Pro, Elite 7 Active e Elite 3!

Il modello di punta, Elite 7 Pro, introduce la nuova tecnologia MultiSensor Voice per ottenere ciò che l’azienda definisce “le migliori prestazioni di chiamata della categoria true wireless“. Elite 7 Active introduce il rivestimento ShakeGrip, che garantisce una presa salda all’orecchio anche durante l’attività fisica. Infine, gli Elite 3 hanno come obiettivo quello di portare degli auricolari leggeri e con un suono di qualità in una fascia di prezzo più competitiva.

Jabra Elite 7 Pro

La tecnologia MultiSensor Voice integrata negli Elite 7 Pro sfrutta un sensore a conduzione ossea (VPU, Voice Pick-Up) in combinazione con quattro diversi microfoni. Il segnale viene elaborato da algoritmi specifici per garantire un suono “cristallino” eliminando il rumore circostante. Gli algoritmi intelligenti analizzano costantemente i tipi di rumore captati dai microfoni integrati e quando rilevano il rumore del vento attivano automaticamente il sensore VPU.

Presente la cancellazione del rumore ANC regolabile tramite l’applicazione Jabra MySound. Dall’app l’utente può anche attivare la modalità trasparenza chiamata dal brand HearThrough, la quale è regolabile e permette di decidere la quantità di rumore che si vuole sentire attraverso gli Elite 7 Pro.

La batteria degli Elite 7 Pro dovrebbe permettere fino a 9 ore di riproduzione audio non-stop con ANC attivato, arrivando fino a 35 ore con il case di ricarica, il quale supporta la ricarica rapida che fornisce due ore di autonomia in soli cinque minuti. Gli auricolari si integrano con Google Assistant, Siri e Amazon Alexa.

“Gli Elite 7 Pro sono ridotti nelle dimensioni del 16% rispetto ai popolari Jabra Elite 75t, che sono gli auricolari più piccoli che la società abbia mai prodotto finora. Sfruttando il suo database composto di 62.000 scansioni uniche dell’orecchio, Jabra è stata in grado di creare una mappa dell’orecchio umano medio e di utilizzare l’intuizione per riprogettare totalmente l’auricolare“, scrive l’azienda nel comunicato stampa.

Jabra Elite 7 Active

Per chi conduce uno stile di vita più attivo o è semplicemente alla ricerca di un modello di auricolari adatti allo sport, Jabra ha svelato una seconda variante di Elite 7 chiamata Active.

Ad esclusione della tecnologia MultiSensor Voice, esclusiva dei Pro, i Jabra Elite 7 Active condividono la stessa qualità sonora del modello di punta, con quattro microfoni per le chiamate e un sistema di ANC regolabile.

A distinguere questi auricolari troviamo il rivestimento ShakeGrip per fornire una migliore vestibilità indipendentemente dal tipo di allenamento che si sta eseguendo. Con un design senza ali ed un rivestimento in gomma siliconica liquida, gli Elite 7 Active sono perfetti per chi ha uno stile di vita decisamente più movimentato.

Jabra Elite 3

Il marchio ha infine puntato molto sulle Elite 3, le quali secondo Jabra “sono la scelta perfetta per chi cerca un suono ricco, bassi potenti e chiamate chiare a un prezzo non elevato“.

I Jabra Elite 3 sono dotati del supporto al codec audio Qualcomm AptX HD, il quale garantisce un suono di alta qualità affiancato ai driver da 6mm integrati. Presenti anche qui quattro microfoni per la ricezione dell’audio in chiamata in modo chiaro e preciso.

“Dopo aver individuato una lacuna nel mercato riguardo a un auricolare dal prezzo accessibile, ma in grado comunque di offrire una qualità del suono di alta gamma, Jabra ha sfruttato tutta la sua esperienza in materia per rendere un suono considerevole un’opzione per tutti “.

Questi auricolari hanno un’autonomia dichiarata dal produttore che può raggiungere le 7 ore con una singola ricarica e fino a 28 ore con il case di trasporto.

René Svendsen-Tune, CEO di Jabra, ha dichiarato: “Siamo più connessi che mai. E il mondo non è mai stato così carico di rumori, il che richiede una tecnologia innovativa per garantire alle persone un’esperienza chiara per voce, chiamate e musica. In Jabra, sfruttiamo la nostra esperienza pluriennale per oltrepassare i confini della tecnologia e, oggi, il lancio dei nostri auricolari Elite 7 Pro, Elite 7 Active ed Elite 3 ne è il risultato. L’introduzione di questi nuovi prodotti contribuisce ad un enorme sviluppo nel mercato e siamo entusiasti di rappresentare un’avanguardia“.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Jabra Elite 3 saranno disponibili dal primo di settembre, mentre gli Elite 7 Pro e gli Elite 7 Active dal primo di ottobre. I tre modelli di auricolari saranno disponibili presso rivenditori selezionati ai seguenti prezzi di vendita suggeriti:

Elite 7 Pro – 199 euro

Elite 7 Active – 179 euro

Elite 3 – 79 euro