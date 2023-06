Se siete alla ricerca di un paio di ottimi auricolari true wireless, e volete investire il vostro denaro nell’acquisto di un prodotto di fascia alta, che vi regali un’esperienza d’ascolto con tutti i crismi, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta, perché grazie ad Amazon potrete acquistare un paio di auricolari davvero pregevoli, con uno sconto pari al 40%!

Stiamo parlando degli splendidi JBL Live Flex, auricolari prodotti dall’omonima azienda, tra i leader nella produzione di dispositivi audio, ed oggi disponibili a soli 149,99€, contro i 249,72€ del prezzo originale e, dunque, acquistabili con uno sconto di oltre 90 euro!

Un affare pregevole per questi auricolari open-ear, per altro caratterizzati non solo da un bel design, ma anche da prestazioni davvero eccezionali, come si confà proprio a dispositivi appartenenti alla fascia alta del mercato.

Realizzati con driver al neodimio da 12 mm, i JBL Live Flex offrono un’esperienza d’ascolto confortevole e appagante, proponendosi con un’audio di ottima qualità, caratterizzato da bassi profondi e da un ottimo sistema di suono spaziale, garantito dalla tecnologia che JBL ha realizzato ad hoc, e che prende il nome di “JBL spatial sound”. Grazie ad essa, ed al supporto di una AI interna, questi auricolari sono in grado di garantire un’esperienza d’ascolto sempre pulita e definita, che vi permetterà non solo di apprezzare ogni dettaglio sonoro con una qualità audio eccellente, ma anche di spaziare tra diversi profili audio, in modo che il suono possa adattarsi a quello che è il vostro personalissimo profilo di ascolto.

Certificati IP54 e, dunque, resistenti tanto alla polvere quanto all’acqua, gli auricolari JBL Live Flex sono persino dotati di ben 6 microfoni, oltre che di controlli vocali e tattili, consentendovi di effettuare chiamate vocali a mani libere e senza rumori indesiderati.

Dulcis in fundo, parliamo di dispositivi in grado di offrirvi ben 8 ore di musica ininterrotta, con altre 24 ore disponibili grazie alla custodia di ricarica, con quest’ultima che dispone persino di un sistema di ricarica wireless compatibile con la tecnologia di ricarica rapida “Qi”, che vi permetterà di ottenere 4 ore di ascolto extra in soli 15 minuti!

Insomma, parliamo davvero di ottimi auricolari TWS e, per questo, vi suggeriamo di dare subito un’occhiata alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questi ottimi dispositivi prima che l’offerta termini del tutto!

