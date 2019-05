JBL Live, nuove cuffie compatibile con Google Assistant e Alexa

JBL ha presentato la serie di cuffie wireless Bluetooth LIVE, che si contraddistingue per un'ottimo suono, prezzi abbordabili e cura al design e alla portabilità.

JBL ha presentato delle nuove cuffie wireless Bluetooth, appartenenti alla serie LIVE, che si contraddistinguono per unire un suono di elevata qualità con un estremo comfort, oltre ad essere compatibili con i recenti assistenti vocali di Google e Amazon, ovvero Assistant e Alexa.

I modelli sono ben quattro, a partire dagli auricolari LIVE B220BT che integrano un archetto e che quindi risultano particolarmente comodi anche per un uso prolungato, oltre a garantire una buona autonomia. La gamma si completa poi con le on-ear LIVE 400BT e con due modelli over-ear, LIVE 500BT e LIVE 650BTNC.

Tutte le cuffie, dunque sia il modello on-ear che le due over-ear, sono dotate delle tecnologie Urban Noise Control, TalkThru e Ambient Aware, che permettono a chi le usa di poter avere un buon isolamento, ma senza perdere la cognizione di ciò che li circonda. In particolare, TalkThru permette di ascoltare la propria voce mentre si effettua una chiamata, ma può essere abilitato in qualsiasi momento, consentendo così di sentire le voci e i suoni circostanti senza dover togliere le cuffie.

L’Ambient Aware invece ha un controllo sui rumori di fondo. L’unica versione a integrare la cancellazione attiva dei rumori è la top di gamma LIVE 650BTNC. Le cuffie sono dunque in grado di controbilanciare i rumori provenienti dall’esterno per offrire un perfetto isolamento acustico. Caratteristica molto ricercata da chi viaggia e che funziona particolarmente bene con i rumori costanti, come quelli della carlinga di un aereo o del vagone di un treno.

Le cuffie saranno disponibili in vari colori, come nero, bianco, rosso e blu. I prezzi partono da 79 euro per gli auricolari wireless, per passare poi a 129 euro per le LIVE 400BT, 149 euro per le LIVE 500BT. Le top di gamma con riduzione attiva del rumore vengono invece proposte a 199 euro, un prezzo allineato alla maggior parte dei concorrenti, come le Sennheiser HD 4.50 BT.