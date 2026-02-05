Se siete alla ricerca di una radio portatile versatile e resistente, la JBL Tuner 3 è disponibile su Amazon a 105,89€ invece di 129,99€, con uno sconto del 19%. Questa radio Bluetooth offre sintonizzazione DAB/DAB+/FM, certificazione IP68 per resistere ad acqua e polvere, e fino a 15 ore di autonomia. Grazie alla tecnologia Auracast potrete collegare più speaker JBL per un'esperienza audio amplificata. Approfittate dell'offerta a 105,89€ con il 19% di sconto e portate la vostra musica preferita ovunque, dalla piscina alla spiaggia.

JBL Tuner 3, chi dovrebbe acquistarla?

La JBL Tuner 3 è la compagna ideale per chi non vuole rinunciare alla radio tradizionale ma desidera la libertà del Bluetooth e la resistenza di un dispositivo outdoor. Questa radio portatile è perfetta per gli appassionati di attività all'aperto che cercano un dispositivo versatile da portare in spiaggia, in piscina o durante i picnic, grazie alla certificazione IP68 che la rende completamente impermeabile e antipolvere. Si rivela particolarmente adatta anche per chi lavora in garage, officina o giardino e vuole seguire i propri programmi radiofonici preferiti senza preoccuparsi di schizzi o polvere, potendo contare su un suono cristallino con bassi incisivi anche in ambienti rumorosi.

Con uno sconto del 19% che la porta a soli 105,89€, questo prodotto soddisfa le esigenze di chi cerca autonomia eccezionale (fino a 15 ore di riproduzione totale), praticità d'uso con 6 preimpostazioni radio facilmente accessibili, e la possibilità di espandere l'esperienza audio collegando più speaker tramite tecnologia Auracast. L'integrazione con l'app JBL Portable permette inoltre di personalizzare completamente il suono, rendendola perfetta per audiofili esigenti che non si accontentano delle impostazioni standard. Un investimento intelligente per chi desidera un dispositivo versatile che combina tradizione radiofonica e innovazione tecnologica in un formato ultra-resistente.

La JBL Tuner 3 è una radio portatile che unisce la ricezione DAB/DAB+/FM alla connettività Bluetooth, offrendovi fino a 15 ore di autonomia. Con certificazione IP68 è completamente impermeabile e antipolvere, perfetta per accompagnarvi in piscina o in spiaggia, mentre i 6 pulsanti preimpostati vi permettono di accedere rapidamente alle stazioni preferite.

Vedi offerta su Amazon