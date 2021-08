Jolla, azienda dietro Sailfish OS, è profittevole dopo quasi 10 anni

Non mi stupirei se la maggior parte di voi non avesse mai sentito parlare di Sailfish OS: il sistema operativo per smartphone, tablet e featurephone ha fatto molto parlare di sé per diversi anni ma poi è uscito dalle luci dei riflettori senza mai ricevere l’attenzione che forse si merita.

L’alternativa agli OS di Google e Apple, che persino supporta le applicazioni Android in alcune sue versioni premium, non è però mai stata abbandonata e ora, quasi dieci anni dopo la sua fondazione, l’azienda alle sue spalle è finalmente profittevole.

Quando Nokia ha cancellato i propri piani relativi al sistema operativo MeeGo in favore di Windows Phone nel 2011, alcuni ex ingegneri e dipendenti dell’azienda finlandese hanno fondato Jolla, l’azienda che si occupa dello sviluppo di Sailfish OS.

Nonostante non se ne parli molto negli ultimi anni, Jolla è rimasta l’unica vera alternativa ad Android e iOS a sopravvivere alla dipartita di Windows Phone, BlackBerry OS e alle varie versioni di Linux che si sono approcciate al mondo mobile come Ubuntu Touch.

Sailfish OS è un sistema operativo moderno, graficamente molto piacevole ed è stato pioniere della navigazione tramite gesture, sistema di interazione con gli smartphone oggi diventato praticamente universale.

Stando a quanto comunicato da TechCrunch, nel 2020 Jolla sarebbe finalmente diventata profittevole grazie ad una crescita nelle entrate del 53% YoY (year-on-year) e del 34% nel EBITDA (guadagni prima di interessi, tasse, svalutazione e ammortamento).

“Jolla sta facendo bene“, ha dichiarato il CEO e co-fondatore Sami Pienimäki alla testata. “Sono felice di vedere che l’azienda sta diventando ufficialmente redditizia l’anno scorso“.

Jolla offre il proprio sistema operativo in forma gratuita e open source agli utenti da diversi anni oramai, con la possibilità di acquistare un pacchetto premium al costo di 49,90 euro per ricevere il supporto alle app Android, aggiornamenti OTA e altre funzioni esclusive sugli smartphone compatibili.

L’ultimo prodotto di Jolla si chiama AppSupport for Linux Platforms, il quale porta il supporto delle app Android alle piattaforme basate su Linux come i sistemi di infotainment automobilistici e altri sistemi embedded.