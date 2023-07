Le tariffe del vostro operatore telefonico sono un po’ troppo alte e state cercando una buona offerta per poter risparmiare? Allora non possiamo che segnalarvi questa ottima promozione di Kena Mobile, che per soli 5,99€ al mese vi offre chiamate illimitate, 600 SMS e 100GB di internet 4G e ben 6GB per navigare in Europa.

Si tratta di una promozione davvero molto vantaggiosa, anche per la possibilità di usare Internet senza costi aggiuntivi durante le vostre vacanze nei Paesi europei. E per renderla ancora più ghiotta, attivazione, SIM e consegna sono gratis! In più, aderendo all’offerta avrete anche in regalo 200GB per 60 giorni. Proprio per questo, vi consigliamo di approfittare di questa tariffa così conveniente il prima possibile.

L’offerta Kena include chiamate senza scatto alla risposta e Giga 4G con velocità di download fino a 60 Mbps e upload fino a 30 Mbps su tutto il territorio nazionale. E non finisce qui, perché anche all’estero la velocità di connessione sarà in 4G, grazie agli accordi di Roaming di TIM con gli operatori locali.

Perfetta per chi vuole mantenere il proprio numero, l’offerta è sottoscrivibile da parte di chi proviene da una selezione di operatori virtuali, fra cui Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lyca, Fastweb e molti altri. L’attivazione è semplice e veloce: potrete effettuarla direttamente online, tramite l’App Kena Mobile, chiamando l’assistenza clienti al numero 181 oppure recandovi presso un negozio autorizzato.

Per un maggiore controllo del vostro traffico, ogni volta che supererete l’80% di consumo dei GB disponibili riceverete un SMS che vi indicherà i dati residui. In ogni caso, è sempre possibile verificare l’attivazione dell’offerta, i successivi rinnovi, la disponibilità di servizi aggiuntivi e il traffico residuo con l’App Kena Mobile, accedendo all’Area Clienti MyKena o chiamando il numero gratuito 40181.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Kena dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

