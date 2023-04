Spesso si attende, giustamente, l’offerta giusta prima di cambiare operatore. Oggi potrebbe essere la volta buona per passare a Kena Mobile, visto che il famoso operatore di telefonia mobile offre un’opportunità eccezionale per chiunque stia cercando un’opzione conveniente per la propria connessione dati. Parliamo di 130GB, minuti illimitati e 500 SMS verso tutti a soli 6,99€ al mese.

Se cercate un’offerta ancora migliore, la stessa Kena Mobile offre la possibilità di aggiungere altri 50GB all’offerta, attivando semplicemente la ricarica automatica entro il 14 giugno. In questo caso, i 50GB extra scatteranno dopo il primo rinnovo dell’offerta. 180GB a meno di 7 euro non sono affatto male per chi ha bisogno di una connessione internet veloce e affidabile e, soprattutto, senza costi nascosti. Questi si limitano infatti solo al contributo di attivazione di 4,99€. Va detto poi che sono inclusi 7GB per navigare in Europa, utili per chi è solito viaggiare.

Se la convenienza non è abbastanza per farvi abbandonare il vostro operatore a favore di Kena Mobile, ci penserà la copertura di rete a convincervi. Kena Mobile offre infatti una copertura di rete estesa e affidabile su tutto il territorio nazionale, grazie alla partnership con uno dei principali operatori di telecomunicazioni italiani. E se neanche ciò fosse sufficiente, ci penserà l’assistenza clienti sempre disponibile e l’app per smartphone ben fatta a farvi apprezzare ulteriormente i servizi offerti da Kena Mobile.

L’app risulta infatti completa e semplice da gestire, con sezioni dedicate a ogni tipo di informazione, dal controllo del traffico dati fino all’attivazione di eventuali servizi aggiuntivi. Non ci sono davvero motivi per non preferire questa offerta ad altre disponibili attualmente sul mercato, nonostante parliamo di un settore molto competitivo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!