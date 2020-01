Kena Mobile spiazza tutti: 70 Giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese!

Kena Mobile, operatore virtuale che fa capo a TIM, ha lanciato oggi un’interessante tariffa rivolta a coloro che sono disposti ad effettuare la portabilità del loro numero provenendo da Iliad, Poste Mobile, Fastweb Mobile, Coop voce, Lycamobile, 1Mobile, Bladna Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Conad, Daily Telecom, Digi Mobile, Green, Intermatica, Nextus, Noitel, Netvalue, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali e Welcome Italia.

Come scritto nel titolo, l’offerta prevede 70 Gigabyte di traffico dati in 4G, minuti illimitati (verso qualsiasi operatore, fisso o mobile) e SMS illimitati (verso qualsiasi operatore). Si tratta ovviamente di soglie mensile, per le quali sono necessari 5,99 euro ogni 30 giorni. L’attivazione, così come la spedizione della SIM, è completamente gratuita, per cui si risparmia anche in relazione a questi costi. È possibile sottoscrivere la tariffa direttamente dal portale approntato da Kena e raggiungibile a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, qualora non lo sapeste, che Kena Mobile opera su rete TIM, facendo appunto capo alla telco in questione. Si tratta peraltro di un operatore che, ad agosto 2018, ha toccato le 500.000 linee mobili, arrivando a 1 milione a novembre dello stesso anno. Insomma, una realtà che è riuscita a ritagliarsi un proprio ruolo in un mercato, com’è quello italiano delle telco, decisamente saturo. Un obiettivo raggiunto anche grazie alla competitività delle tariffe.

» Clicca qui per sottoscrivere l’offerta Kena 5,99

