Kindle Paperwhite Black Friday: il momento giusto per passare a un e-reader

Il Black Friday è diventato ormai anche in Italia il momento giusto per fare acquisti tecnologici, che sia per concedersi un tanto ambito upgrade al proprio smartphone o computer o per provare dispositivi nuovi mai presi in considerazione prima. Perché allora non sperimentare la lettura in digitale grazie al Kindle Paperwhite?

Ancora prima di wearable e cuffie wireless, uno dei device portatili più pratici, eppure capace di polarizzare l’opinione comune in schieramenti opposti, a fare la sua comparsa sul mercato è stato l’e-reader. Sebbene le alternative sul mercato non manchino (Kobo e Pocketbook, per citare due dei brand più affermati), Amazon domina il settore ormai da più di un decennio con i suoi Kindle e l’omonimo store proprietario da dove scaricare gli e-book. La lettura in digitale è spesso osteggiata dai più accaniti sostenitori dei libri cartacei, ma presenta in realtà vantaggi non trascurabili:

Un Kindle pesa molto meno di un libro cartaceo ed è in grado di contenere anche migliaia di file di testo;

È possibile impostare grandezza e dimensione dei caratteri, oltre che font personalizzati (compreso Open Dyslexic);

Lo store di Amazon propone offerte quotidiane e mensili, grazie a cui è possibile acquistare legalmente e-book per pochi euro.

L’e-reader mid-range di Amazon, il Kindle Paperwhite 10, è al momento il dispositivo con il rapporto qualità/prezzo più alto sul mercato. Il vantaggio principale deriva proprio dai servizi Amazon, che consentono l’accesso a milioni di e-book in più lingue nello store, oltre agli abbonamenti Prime Reading (compreso con l’iscrizione ad Amazon Prime, che permette di leggere classici e best-seller selezionati) e Kindle Unlimited (9,99 euro al mese, rappresenta una miniera d’oro per i fan della letteratura di genere).

Dal punto di vista dell’hardware, Kindle Paperwhite 10 presenta una scheda tecnica invidiabile, al punto che la nuova versione prevista per fine mese non farà altro che apportare piccoli miglioramenti al form factor e alla batteria senza modificarne radicalmente la fattura. Il dispositivo può infatti vantare uno schermo e-ink retroilluminato da 6 pollici ad alta risoluzione (300 ppi) con luce regolabile e una batteria capace di durare anche settimane con un utilizzo quotidiano di due ore al giorno.

Kindle Paperwhite 10 è inoltre certificato IPX8 per resistenza a schizzi d’acqua e immersioni accidentali. In altre parole, non c’è pericolo di rovinarlo se si ha l’abitudine di leggere nella vasca da bagno.

Perché acquistare proprio Kindle Paperwhite 10 questo Black Friday, anche se la nuova versione (e la Signature Edition) all’orizzonte? Innanzitutto è bene considerare che, come tutti gli e-reader, i Kindle sono dispositivi molto più resistenti e longevi rispetto a gran parte delle attrezzature tecnologiche. Amazon garantisce infatti aggiornamenti di sistema e compatibilità anche per molti anni dopo l’acquisto. Il prezzo del device è inoltre già sceso a 109,99 euro dopo l’annuncio della nuova generazione di Kindle, ma tutto lascia sperare che Amazon arrivi addirittura a un prezzo a due cifre in occasione del Black Friday.

Se il vostro obiettivo è fare un upgrade a un e-reader che ormai ha fatto il suo corso, oppure acquistare un device dall’ottimo rapporto qualità/prezzo per un primo approccio alla lettura digitale, Kindle Paperwhite 10 è l’occasione del Black Friday che fa per voi. Ecco i link da tenere d’occhio per acquistarlo il prima possibile: