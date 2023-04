Noi di MobileLabs siamo stati invitati a partecipare alla presentazione dell’ultimo prodotto di casa Kobo, ovvero del Kobo Elipsa 2E, che si è tenuta nel nuovissimo Mondadori Store di Milano in Piazza Duomo.

I portavoce italiani dell’azienda mi hanno spiegato tutto per filo e per segno e, oltre a questo, mi hanno fatto anche provare a livello pratico il nuovo eReader, guidandomi nello sperimentare tutte le sue nuove funzionalità. In questo articolo vi racconterò quelle che sono state le mie impressioni, cosa mi è piaciuto e cosa, d’altra parte, si poteva fare un po’ meglio.

Ancora prima di menzionare una qualsiasi specifica tecnica del nuovo prodotto, i portavoce dell’azienda hanno cominciato a parlare dei materiali con cui questo Kobo è costruito. Il nuovo Kobo, infatti, è fatto con plastica e lega di magnesio riciclate e anche la sua SleepCover e la confezione seguono lo stesso trend volto alla sostenibilità ambientale. D’altra parte sempre più aziende si stanno muovendo verso questa direzione.

Dopo questo preambolo, siamo passati ad alcune specifiche tecniche e in particolare al suo buon display da 10,3″ antiriflesso, che mi è risultato piuttosto definito e davvero comodissimo per leggere eBook. Notevole anche la presenza di ComfortLight PRO che consente di regolare luminosità e temperatura del colore in modo da ridurre la luce blu. Immancabilmente troviamo poi anche la modalità scura che torna estremamente utile durante le letture notturne.

Parlando dello spazio di archiviazione, troviamo 32GB di memoria interna. Sono sicuramente più che sufficienti, tenendo conto che all’interno andremo a salvare soltanto PDF, ePub e qualche audiolibro.

Continuando la carrellata di novità, è stata mostrata la funzionalità Lazo che serve a spostare un appunto da un posto all’altro. Risulta particolarmente comoda quando ci si accorge di aver scritto o disegnato nel posto sbagliato. Ma, la vera novità che forse fa capire che Kobo sta facendo qualche passo in avanti, è la possibilità di salvare i propri appunti in formato .docx o .html, così da poterli poi condividere anche su altri dispositivi attraverso Dropbox e, prossimamente in quanto non è ancora possibile, anche tramite Google Drive.

Dopo ciò, si è parlato della SleepCover, anch’essa prodotta in plastica riciclata e pensata per poter essere agganciata in modo estremamente semplice al Kobo, attraverso aggancio magnetico. È dotata della funzione Sleep/Wake, ovvero della possibilità di mettere l’eReader in standby ogni volta che la si chiude e di riattivarlo ogni volta che la si apre. Inoltre, essendo magnetica, risulta particolarmente comoda per agganciare anche la penna Stylus 2.

Due parole bisogna spenderle anche in merito alla penna Stylus 2 che è inclusa nella confezione. Si tratta di una penna davvero molto precisa che dà la sensazione di avere in mano una penna a inchiostro normale. Inoltre, è possibile appoggiare l’intero palmo della mano sopra lo schermo dell’eReader, cosa che fa sembrare proprio di stare scrivendo su di un quaderno.

La penna ha poi nell’estremità opposta della punta, una gomma per cancellare. Basta, infatti, girarla e trascinare la gomma leggermente sullo schermo per cancellare dei nostri eventuali errori. Lungo il lato, c’è poi un piccolo pulsantino che, se tenuto premuto, permette di sottolineare o evidenziare il testo. Anche questo funziona davvero bene. Ci è stato poi ricordato che la Stylus 2 è compatibile con tutti gli altri eReader Kobo e, nel caso in cui la volessimo acquistare per un modello diverso da Elipsa 2E, è acquistabile separatamente al costo di 69,99 euro.

Cosa mi è piaciuto

Ci tengo a condividere con voi ciò che mi è piaciuto di questo nuovo eReader. Comincerei con la funzionalità di conversione della scrittura a mano. Andando negli appunti, c’è la possibilità di impostare la conversione della scrittura a mano in caratteri digitali. L’ho provata e devo dire che funziona e riesce a decifrare abbastanza bene quasi tutte le parole. Dico “abbastanza bene”, perché, purtroppo, io ho una calligrafia molto poco chiara e, provando questa funzionalità, l’eReader non è riuscito a leggere correttamente tutto quanto. Altre persone che erano con me, invece, non hanno avuto alcun tipo di problema.

Nella modalità appunti c’è anche la possibilità di scrivere a mano le espressioni matematiche, di convertirle in digitale e di visualizzare immediatamente anche il risultato. Questa funzionalità sarà sicuramente apprezzata moltissimo da tutti gli studenti. Ad ogni modo, com’è giusto che sia, non riesce a svolgere espressioni algebriche con la presenza di incognite (es. x, y, z ecc..). Si possono fare anche diagrammi di flusso a mano e poi convertirli digitalmente.

Mi è piaciuta molto anche la leggerezza del dispositivo. In mano non senti affatto il peso e riesci a maneggiarlo in totale comodità. Molto piacevole anche il bordo magnetico sul lato destro, che permette di “incollare” magneticamente la Stylus 2.

Cosa non mi è piaciuto

A mio avviso, questo eReader raggiunge perfettamente lo scopo per cui è stato progettato, ma ha un solo difetto: il prezzo! Infatti, Kobo Elipsa 2E sarà disponibile dal 19 Aprile al costo di 399,99 euro. Un prezzo forse un po’ troppo alto per chi desidera solamente leggere e prendere appunti. Qualcuno potrebbe infatti, alla stessa cifra o aggiungendo qualcosina in più, comprarsi un buon tablet così da avere anche tutte le funzionalità legate al mondo Android o iPadOS.

Inoltre, se qualcuno sta specificamente cercando un eReader e non un tablet classico, in tutta onestà, potrebbe rivolgersi ai modelli precedenti di Kobo che, a metà del prezzo o anche meno, offrono comunque delle eccellenti sessioni di lettura.

Teniamo poi conto che la SleepCover di Elipsa 2E non è inclusa nel prezzo. È infatti acquistabile separatamente al costo di 69,99 euro. Se effettuiamo il pre-order, però, abbiamo la possibilità di portarcela a casa con uno sconto del 50%.