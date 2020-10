Kokoon NightBuds, gli auricolari più sottili al mondo per dormire tranquilli

Se avete sempre desiderato poter dormire con addosso le vostre cuffie ma fino ad ora con ogni modello vi siete ogni volta ritrovati a dovervi mettere in posizioni per voi scomode o a soffrire dolori all’orecchio, la soluzione realizzata da Kokoon è fatta apposta per voi! I NightBuds sono gli auricolari wireless più sottili al mondo, pensati appositamente per conciliarvi il sonno.

Disponibili con la partecipazione alla campagna Kickstarter lanciata da Kokoon, i NightBuds arrivano sul mercato come successore del primo modello di cuffie dedicate al sonno, presentate dall’azienda nel 2015 e di cui ha venduto oltre 30.000 unità.

I Kokoon NightBuds sono sottili solamente 5,4mm, aggiudicandosi il primato di auricolari in-ear più sottili al mondo, e funzionano in coordinazione con un’applicazione sullo smartphone per prendersi cura di voi mentre dormite.

Sviluppate con il personale del più grande laboratorio del sonno d’Europa, i NightBuds adattano automaticamente l’audio man mano che chi le indossa si addormenta, fornendo poi statistiche e consigli specifici per migliorare il proprio sonno.

I NightBuds permettono la riproduzione della propria sorgente audio preferita e supportano anche audiolibri o podcast. In maniera completamente automatica ed intelligente, questi auricolari sono in grado di riconoscere quando l’utente sta per prendere sonno, abbassando gradualmente il volume e fermando la riproduzione a tempo debito. È possibile persino riprendere l’ascolto il giorno successivo ripartendo dal punto in cui ci si era fermati la notte precedente.

Utilizzano la tecnologia di Sleep Coaching di Kokoon e monitorano il sonno tramite PPG e accelerometri per fornire approfondimenti personalizzati e raccomandazioni specifiche per l’utente. Applicando la Terapia Cognitiva Comportamentale per l’Insonnia (CBT-I), ampiamente riconosciuta come il trattamento più efficace per aiutare gli utenti del sonno,

gli utenti avranno accesso ad un coaching personalizzato basato sull’AI che dispenserà consigli in base al loro tipo di sonno.

“All’interno dell’app gli utenti possono ‘creare il proprio Kokoon’, un coinvolgente palcoscenico binaurale 4D attraverso il quale gli ascoltatori possono sperimentare incredibili audio rilassanti come Misty Mountain Hideaway. Dall’interno di questo spazio virtuale possono godersi il proprio audio per scoprire un’esperienza completamente nuova” – Kokoon.

Kokoon prevede di spedire le prime NightBuds già nel Q2 2021 e potranno essere vostre a soli 129 dollari se deciderete di partecipare alla campagna sul sito di croudfunding Kickstarter.