Grandi novità in arrivo per Kahoot, la startup di Oslo che ha creato una piattaforma popolare per la creazione, la condivisione e l’utilizzo di “giochi” a tema educativo, giocati da miliardi di studenti e adulti nel corso degli anni.

L’azienda ha annunciato di passare completamente al settore privato con una vendita di private equity a 35 NOK (corone norvegesi) per azione, che valuta Kahoot a 1,5 miliardi di euro (17,2 miliardi di corone norvegesi) in base a 492.836.049 azioni emesse e in circolazione.

La divisione di private equity di Goldman Sachs Assets Management guida l’acquisizione, con gli attuali sostenitori di Kahoot, General Atlantic (attualmente il suo maggiore azionista), KIRKBI Invest A/S del LEGO Group e Glitrafjord (controllata dal CEO di Kahoot, Eilert Hanoa), come altri importanti azionisti dell’operazione. Anche altri investitori e management non resi pubblici avranno delle quote in Kahoot.

L’accordo è stato stretto con un prezzo più alto sulle azioni pubblicamente negoziate di Kahoot (a ieri), precisamente un aumento del 53,1% rispetto al prezzo di chiusura sulla Borsa di Oslo il 22 maggio 2023, quando valevano 22,86 NOK.

Tuttavia, rappresenta un passo significativo verso il basso rispetto alla più alta valutazione dell’azienda al culmine della pandemia di Covid-19 e, come tale, è un altro esempio di come le aziende tecnologiche stiano lottando nel clima economico per il finanziamento nonostante la loro crescita.

Kahoot è stata una delle startup di apprendimento a distanza che hanno visto il proprio successo crescere poiché le persone si sono allontanate dalle aule fisiche e dagli spazi di lavoro, offrendo all’azienda – che ha divisioni separate per gli studenti delle scuole superiori e per gli adulti/aziende – molto lavoro e attenzione da parte degli investitori.

Kahoot afferma di avere finora ospitato “centinaia di milioni di sessioni di apprendimento con 9 miliardi (non unici) di partecipanti in più di 200 Paesi e regioni” e di avere attualmente più di 1 milione di utenti paganti.

Sebbene Kahoot non sia al suo massimo valore, il gruppo di private equity che si è formato per acquisire le azioni sembra credere che ci sia un’opportunità a lungo termine e sono disposti a scommettere sulle loro quote esistenti.