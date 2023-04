Apple ha recentemente annunciato il suo primo conto di risparmio, disponibile esclusivamente per gli utenti della Apple Card. Il conto di risparmio, sostenuto da Goldman Sachs, offre un rendimento percentuale annuo (APY) estremamente competitivo del 4,15%, senza commissioni o requisiti di saldo minimo. Gli utenti possono facilmente aprire e gestire il conto di risparmio attraverso l’app Apple Wallet, dove possono anche visualizzare il saldo, gli interessi maturati e la cronologia delle transazioni.

Il conto di risparmio fa parte della strategia di Apple di espandere la propria offerta di servizi finanziari, dato che l’azienda deve affrontare le sfide del mercato dell’hardware a causa del calo delle vendite di smartphone e delle interruzioni della catena di fornitura. Offrendo un conto di risparmio ad alto rendimento, Apple spera di attrarre e fidelizzare un maggior numero di clienti che utilizzano i suoi prodotti e servizi, oltre a generare maggiori entrate dagli interessi.

Una delle caratteristiche principali del conto di risparmio è che deposita automaticamente sul conto il cash back guadagnato con gli acquisti effettuati con la Apple Card. Gli utenti possono guadagnare fino al 3% di cash back sugli acquisti effettuati con Apple Pay, a seconda del commerciante. Gli utenti possono anche scegliere di trasferire il cash back alla loro Apple Cash Card o a un altro conto bancario, se preferiscono.

Un’altra caratteristica del conto di risparmio è che consente agli utenti di collegare un altro conto bancario per effettuare trasferimenti gratuiti in entrambe le direzioni. Gli utenti possono anche trasferire denaro da e verso la loro Apple Cash Card, che può essere utilizzata per pagamenti peer-to-peer o per acquisti presso i rivenditori aderenti.

Il conto di risparmio è accessibile attraverso la dashboard Risparmio nell’app Wallet, dove gli utenti possono anche trovare maggiori informazioni sui termini e le condizioni del conto. Gli utenti possono aprire un conto di risparmio toccando l’icona Risparmio nell’app Wallet e seguendo le istruzioni. Per aprire un conto è necessario disporre di una Apple Card e di un numero di previdenza sociale statunitense valido.

Sì, è qui che purtroppo casca il palco per noi utenti italiani: la Apple Card è al momento disponibile solamente negli USA e non si può richiedere se non si è cittadini degli Stati Uniti. Se dovesse arrivare anche in Italia, il rendimento del conto di risparmio potrebbe essere decisamente inferiore dovendosi appoggiare ad una banca locale.

L’azienda ha stretto una partnership con Goldman Sachs e Mastercard per fornire questi servizi, pensati per completare il suo ecosistema di dispositivi e software.