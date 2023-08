Google sta apparentemente pianificando di introdurre una nuova funzione su Android che consentirà agli utenti di collegare tra loro i loro vari dispositivi Android in loro possesso, in maniera simile alle funzionalità offerte dalla Continuity dell’ecosistema Apple e dell’ecosistema di Samsung. Mishaal Rahman ha parlato di questa potenziale funzionalità in un suo recente post, sottolineando che potrebbe consentire ai dispositivi Android che sono collegati allo stesso account Google di comunicare in maniera molto rapida fra di loro.

Ciò potrebbe abilitare funzioni come il “Call Switching”, che consente agli utenti di passare tra dispositivi collegati durante le chiamate, e la “Condivisione di Internet,” che Android Authority ipotizza potrebbe rappresentare un modo più semplice per configurare rapidamente un hotspot personale attraverso i dispositivi collegati. Apple, vi ricordiamo ha una funzione simile, presente nelle impostazioni di sistema, chiamata “Chiamate iPhone su altri dispositivi”, la quale consente agli utenti di effettuare, e ricevere, chiamate da dispositivi Apple, quali Mac e iPad, collegati allo stesso ID Apple e alla stessa rete del telefono.

Crediti: Mishaal Rahman

Mostrando una schermata delle impostazioni di uno smartphone Android, la quale presenta la nuova opzione “Link Your Device”, Mishaal Rahman ha fugato ogni dubbio in merito alle nuove funzioni che verranno introdotte in futuro su Android. La funzione di “Call Switching”, però, potrebbe riservare una variante rispetto all’ecosistema Apple, in quanto, almeno dallo screen condiviso da Mishaal, non mostra alcuna indicazione in merito all’impossibilità di ricevere chiamate su un altro smartphone Android.

Ovviamente si tratta solo di speculazioni e nulla più ma sarebbe indubbiamente comodo, per chi deve portare con se più di un telefono, poter ricevere tutte le chiamate su un unico device. Rahman spiega, infine, che il menu “Link Your Device” si troverà sotto Impostazioni -> Google -> Dispositivi e Condivisione, nelle impostazioni del dispositivo una volta che la funzione verrà ufficialmente rilasciata. Al momento, però, Google deve ancora annunciare ufficialmente sia la funzione di collegamento dei dispositivi che la sua, eventuale, data di rilascio.