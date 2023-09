A partire dal 18 Settembre 2023, i clienti WindTre possono godere di una novità significativa: la possibilità di riutilizzare più volte il QR Code per scaricare il profilo eSIM sui propri dispositivi, fino a un massimo di 100 utilizzi senza costi aggiuntivi. Ma cosa significa tutto ciò e perché dovreste prendere in considerazione il passaggio alla eSIM?

La fine dei QR Code usa e getta

Finora, WindTre offriva eSIM con un QR Code usa e getta, il che significava che ogni volta che volevate riscaricare nuovamente il profilo eSIM su un dispositivo (per esempio, in caso di cambio di smartphone o se per errore avevate rimosso il profilo), dovevate recarvi in un negozio WindTre per richiedere un nuovo codice. Questo processo comportava lo stesso tipo di difficoltà a cui si va incontro se si perde la SIM fisica, molto più semplice da spostare da uno smartphone ad un altro, comportando anche costi aggiuntivi per i clienti.

Ora, finalmente, il QR Code delle nuove eSIM di WindTre non deve più essere sostituito, ma può essere utilizzato fino a un massimo di 100 volte, soglia scelta come limite antifrode. Questo significa che potete scaricare il vostro profilo eSIM ogni volta che ne avrete bisogno, senza preoccuparvi di costi aggiuntivi o di dovervi recare di persona in un negozio WindTre. Finalmente la eSIM dell’operatore diventa quindi utile e più comoda della SIM fisica, sfruttando uno dei principali vantaggi della tecnologia.

Dal 25 Settembre 2023, in caso di smarrimento del QR Code cartaceo ricevuto in negozio, non servirà nemmeno uscire di casa: esso sarà disponibile per il download in formato “.png” tramite l’app WindTre. Questa funzionalità aggiuntiva semplifica ulteriormente il processo di gestione della eSIM, rendendola più conveniente e accessibile.

Costi di passaggio e gestione

Quanto costa il passaggio alla eSIM di WindTre? Per i nuovi clienti, il costo standard di una eSIM è di 10 euro. Tuttavia, se siete già clienti WindTre e desiderate passare alla eSIM, il costo sarà di 15 euro. È importante notare che le eSIM WindTre possono essere associate solo ai piani prepagati consumer e micro-business (partita IVA).

Se avete acquistato una eSIM WindTre prima del 18 Settembre 2023, potreste avere ancora un QR Code usa e getta. In questo caso, se desiderate trasferire la vostra eSIM su un altro dispositivo, dovrete acquistare una eSIM di sostituzione. Una volta fatto ciò, avrete accesso al nuovo QR Code riutilizzabile fino a 100 volte.

Perché fare il passaggio alla eSIM di WindTre?

La domanda più importante potrebbe essere: “Perché dovrei fare il passaggio alla eSIM di WindTre?” La risposta sta nella comodità e nella flessibilità che offre.

Con la possibilità di riutilizzare il QR Code e di gestire la eSIM direttamente tramite l’app WindTre, avrete un maggiore controllo sul vostro profilo telefonico virtuale e non dovrete temere di dimenticare la SIM fisica su un vecchio smartphone oppure di dovervi recare in negozio in caso di danneggiamento o smarrimento della stessa.

Anche in caso di smarrimento o furto dello smartphone non servirà più andare di persona in negozio per acquistare una SIM sostitutiva, basterà scannerizzare il QR Code sul nuovo dispositivo.

Inoltre, considerando il costo di 15 euro per il passaggio per gli attuali clienti, il beneficio di poter riutilizzare il QR Code senza costi aggiuntivi nel lungo termine può essere un vantaggio significativo.