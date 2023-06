L’operatore di telefonia iliad annuncia l’introduzione della propria eSIM, la SIM virtuale che rivoluziona l’esperienza degli utenti e semplifica ulteriormente l’accesso alle offerte di telefonia mobile.

La principale caratteristica dell’eSIM è la sua incredibile praticità. Grazie a questa tecnologia non sarà più necessario inserire o estrarre una SIM fisica dal proprio smartphone. Questo significa addio al rischio di perdere o danneggiare la SIM durante l’operazione. Inoltre, l’eSIM è un’opzione sostenibile, poiché non richiede alcun tipo di supporto materiale o imballaggio.

Da oggi, i 10 milioni di utenti mobile iliad e coloro che vorranno passare all’operatore francese potranno beneficiare di tutte le vantaggiose offerte associate all’eSIM. È importante sottolineare che rimarrà comunque possibile attivare le offerte mobile di iliad tramite la tradizionale SIM fisica, per coloro che preferiscono questa opzione.

L’eSIM iliad è disponibile per tutte le offerte mobile dell’operatore, offrendo una scelta ampia e flessibile agli utenti. Ma qual è il costo di attivazione di questa nuova tecnologia? Per i già utenti iliad che hanno un’offerta a 9,99 euro o intendono passare a un’offerta a 9,99 euro, l’attivazione dell’eSIM sarà completamente gratuita. Per gli utenti iliad con offerte a tariffa inferiore a 9,99 euro, invece, è previsto un costo di attivazione una tantum di 9,99 euro.

Per i nuovi utenti iliad, indipendentemente dall’offerta sottoscritta, l’attivazione dell’eSIM comporterà un costo di 9,99 euro. Un prezzo ragionevole per godere di tutti i benefici offerti dalla nuova tecnologia e per sperimentare la comodità di utilizzare una SIM virtuale.

Per installare l’eSIM iliad sul proprio smartphone, è sufficiente inquadrare il QR code fornito al momento della sottoscrizione, inserire il codice segreto ricevuto al termine della procedura e seguire alcune semplici istruzioni di configurazione specifiche per il proprio dispositivo.

Un altro vantaggio dell’eSIM iliad è la sua portabilità. Può essere facilmente trasferita da un dispositivo all’altro, offrendo maggiore flessibilità agli utenti che decidono di cambiare smartphone. Per effettuare il trasferimento, basta disinstallare l’eSIM dal vecchio dispositivo e utilizzare nuovamente il QR code, reperibile nell’Area Personale o nella mail di sottoscrizione, per configurarla sul nuovo smartphone.

L’eSIM iliad è disponibile su iliad.it, presso le Simbox presenti nei 38 Flagship Store, in tutti gli iliad Corner e chiamando il numero 177. Durante la procedura di sottoscrizione di un’offerta, basterà selezionare l’opzione “eSIM”. I già utenti iliad potranno richiedere l’eSIM direttamente dall’Area Personale.