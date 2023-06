Se avete un iPhone 14 Pro o un iPhone 14 Pro Max potreste aver notato uno strano rumore di fondo in alcuni video registrati con l’app nativa della Fotocamera. Questo problema è stato segnalato da molti utenti su varie piattaforme, come Reddit e i forum di Apple. Il rumore assomiglia a quello di un meccanismo che gratta ed è più evidente in ambienti silenziosi o quando si utilizzano le cuffie.

La buona notizia è che Apple ha riconosciuto il problema, di conseguenza potrebbe essere risolto in un futuro aggiornamento del software, sempre che sia possibile. Secondo molti si potrebbe trattare di un difetto di progettazione hardware che colpisce tutti gli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, ancora affetti dopo diversi interventi di riparazione o sostituzione in garanzia. Apple non ha confermato ancora, a mesi dal lancio, quale sia la natura del problema.

Fino a quel momento, si può cercare di evitare il problema impostando la registrazione video alla risoluzione 4K@30/60fps oppure 1080p@30fps in quanto il problema è presente solo e soltanto registrando in 1080p@60fps.

Apple dovrebbe riconoscere pubblicamente il problema annunciando una tempistica di risoluzione, sembra invece che stia prendendo del tempo sperando che le numerosi voci di lamentela si plachino in autonomia. Questo problema è stato segnalato da numerosi utenti sin dal momento del lancio dei dispositivi eppure sembra che Apple abbia ignorato le loro lamentele.

Come azienda rinomata per l’eccellenza tecnologica e la qualità dei suoi prodotti, ci si aspetterebbe che Apple affronti prontamente e risolva i problemi noti. Tuttavia, il fatto che siano trascorsi diversi mesi senza una soluzione soddisfacente per questo problema specifico è inaccettabile. Gli utenti che hanno investito una considerevole quantità di denaro in questi dispositivi meritano una risoluzione rapida e adeguata.

La registrazione di video a 1080p a 60fps è diventata una funzione comune sui telefoni di fascia alta e gli utenti si aspettano una qualità superiore. Il rumore di fondo fastidioso può danneggiare l’esperienza di ripresa e compromettere la qualità complessiva dei video registrati.

Speriamo che Apple si impegni per risolvere questo problema dei suoi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max il prima possibile, dimostrando così la sua attenzione per i dettagli e la soddisfazione dei clienti. Un problema simile era già stato individuato al lancio, quando la registrazione di video con app di terze parti causava rumori simili.