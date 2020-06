La fotocamera sotto il display si avvicina: pronti alla produzione di massa

Visionox è pronta alla produzione di massa di display che possano ospitare la fotocamera sotto di essi. Il produttore cinese ha apportato modifiche hardware e software per risolvere i problemi noti. Il concetto infatti non è di certo nuovo. OPPO e Xiaomi hanno già mostrato il loro prototipo parlando anche delle sfide ingegneristiche da affrontare.

Nei mesi scorsi, il Vicepresidente di Xiaomi, Lu Weibing ha spiegato che la densità di pixel degli attuali display è talmente alta che impedisce alla fotocamera di raccogliere abbastanza luce per poter funzionare correttamente. Dunque, c’è bisogno di un pannello realizzato con un materiale altamente trasparente e una struttura dei pixel ridisegnata per consentire una migliore trasmissione della luce e una qualità dell’immagine accettabile.

China’s display manufacturers, Visionox, has just announced the world’s first mass-produced under-display camera solution. The world’s first under-display camera phone will be released. pic.twitter.com/QWkQioy2LZ

— Ice universe (@UniverseIce) June 8, 2020