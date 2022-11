Con un mossa inaspettata, e del tutto silenziosa, Google ha deciso di cancellare il suo supporto a Google Keep per gli smartwatch mossi da Wear OS 2.

Ad essere oggetto della decisione saranno solo ed esclusivamente gli smartwatch con il sistema operativo Wear OS 2, i quali purtroppo ad oggi sono la maggior parte dei modelli con sistema operativo Google. Chi possiede device più recenti non noterà differenze.

La novità non solo non è stata oggetto di comunicazioni da parte dell’azienda di Mountain View, ma in parte sorprende: Keep era stata oggetto di alcuni “lavori” di aggiornamento così da renderla più fruibile su tablet e Fold phone e un nuovo elemento grafico per smartwatch con Wear OS 3.

E proprio quest’ultimo aggiornamento potrebbe essere alla base della cancellazione del supporto per i device Wear OS 2: la nuova grafica potrebbe non essere compatibile con il vecchio sistema operativo. A dirla tutta, l’abbandono di Wear OS 2 da parte di Google è diventata nota solo dopo che un utente reddit ha chiesto alla community informazioni su come risolvere un problema: l’apparente scomparsa di Keep dal Play Store.

Dopo un primo momento di smarrimento è arrivata la “doccia fredda”: l’app non era più visibile perché Google aveva eliminato il supporto per il suo device e per tutti quelli “mossi” da Wear OS 2. Potete verificare da voi :se il vostro smartphone ha lo stesso sistema operativo, andando sulla pagina dell’app, alla voce “Compatibilità con i sistemi Attivi” otterrete come risposta “Non funziona sul tuo dispositivo”.

Per completezza segnaliamo che questo situazione riguarda solo le nuove installazioni: se avete già Keep presente sul vostro smartwatch potrete continuare ad usarlo, anche se non sarà possibile aggiornare l’app. Tuttavia è abbastanza innegabile che la scelta di Google di tagliare tout court il suo supporto per device (solo apparentemente) superati non mancherà di creare fastidi a tutti coloro che fino ad oggi facevano affidamento su un’app molto comoda.

Decisione che porta con sé un altro, cupo, interrogativo: fino a quando saranno supportate, su Wear OS 2, le altre app sviluppate da Google? Non è infatti da escludere che questa sia solo la prima di una serie di drastiche scelte da parte di Google.