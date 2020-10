La NASA finanzia Nokia, obiettivo rete LTE sulla luna!

E’ dal 2018 che Nokia sta pensando ad un modo oggettivamente fattibile per portare la connettività LTE sul nostro satellite: la luna.

Ora che anche la NASA ha avallato l’ipotesi, ha deciso di erogare un importo di 14,1 milioni di dollari per portare un ingente finanziamento al progetto.

Nokia ha già elargito parecchie informazioni nel corso del tempo su come erigere la rete di comunicazione sulla luna. L’interesse della NASA va nella stessa direzione dell’azienda finlandese, l’obiettivo è comune! L’agenzia spaziale americana vuole rendere più efficaci le missioni di ricerca sulla superficie lunare e migliorare e rendere più veloci le comunicazioni è un modo efficace per farlo.

La NASA vorrebbe quindi che l’impegno si concretizzasse in modo tale da poter sfruttare la rete per scambiare informazione dal punto A al punto B, e viceversa, sulla luna. Esempi concreti possono essere lo scambio di informazioni tra lander, rover e in futuro anche gli astronauti che rimarranno sul suolo lunare per più tempo.

Sarà sicuramente una missione difficile e che durerà tanti e tanti anni. D’altronde le navicelle spaziali non sono state progettate per portare materiali o carichi oltre quelli per la quale sono stati pensati ma, per avere successo in questo progetto, si deve passare per forza in prima istanza da ricerca e sviluppo. E il contributo della NASA è sicuramente un tassello in più.