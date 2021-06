La novità di Android 12 che renderà l’avvio delle app più piacevole

Con l’arrivo di Android 12 cambierà l’esperienza di avvio delle applicazioni. Già dalla Developer Preview 3 del nuovo sistema operativo di Google è stato possibile ammirare l’introduzione di una splash screen universale mostrata all’avvio di tutte le app.

L’obiettivo di Google è in realtà quello di rendere queste schermate di avvio animate e, dopo aver dato l’esempio sul sito dedicato agli sviluppatori Android, ha già iniziato ad implementare la novità in una delle proprie app. Ecco come apparirà l’animazione!

Google vuole rendere l’esperienza di apertura delle applicazioni “un’esperienza più coerente e piacevole” a partire da Android 12. Uno dei mezzi che verranno impiegati per raggiungere questo obiettivo è l’implementazione di un’animazione che verrà mostrata all’apertura delle app.

Quando si apre un’applicazione in Android 12, essa si espande dal punto in cui è posizionata sulla homescreen (o nella lista delle app) fino a coprire interamente lo schermo. Se tale applicazione non è stata aperta da diverso tempo (cold start o warm start), l’animazione d’apertura sarà accompagnata da una splash screen che permetterà all’applicazione sottostante di caricarsi completamente prima che l’utente possa interagirci. Questo eviterà sgradevoli rallentamenti o comportamenti indesiderati.

Gli sviluppatori potranno personalizzare questa schermata di caricamento, se così possiamo definirla, utilizzando per esempio un’icona animata. Tecnicamente le animazioni possono avere una “durata illimitata” secondo le linee guida Google, tuttavia l’azienda di Mountain View suggerisce di non superare i 1.000 millisecondi (1s).

Quando Google ha annunciato per la prima volta l’API Splash Screen nella Developer Preview 3 di Android 12 Google ha fornito l’esempio di Gmail, probabilmente perché la stessa animazione appare già sul client web desktop.

Tuttavia, come ricordano i colleghi di 9to5Google, la prima app del colosso americano delle ricerche ad adottare effettivamente questa animazione è Google Drive. La versione 2.21.222.06.40 è in fase di distribuzione e la splash screen animata è attiva per tutti gli utenti Android 12. Non appare nelle precedenti versioni del sistema operativo.