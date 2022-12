La piattaforma di messaggistica più diffusa al mondo, WhatsApp, è in costante evoluzione, anche se spesso alcune funzioni chieste dagli utenti a gran voce e presenti nelle app della concorrenza tardano ad essere implementate.

La novità in arrivo nelle future versioni di WhatsApp riguarda un nuovo modo di effettuare la ricerca tra i propri messaggi.

WhatsApp si è aggiornato in Beta su iOS e gli utenti iPhone che sono iscritti al programma di anteprima del software hanno già accesso anticipato alla funzione in arrivo per tutti nel corso delle prossime settimane. Di cosa si tratta? Meta ha finalmente implementato nella sua app la ricerca dei messaggi per data!

Nella Beta è infatti possibile cercare un determinato messaggio nelle proprie chat di WhatsApp non solo utilizzando una stringa di testo ma anche andando a selezionare direttamente la data di invio o ricezione del messaggio, nel caso ci si ricordi esattamente il giorno in cui è avvenuta la corrispondenza.

Quando si effettua una ricerca nel nuovo WhatsApp basta toccare l’icona con l’immagine di un calendario ed una lente d’ingrandimento per far apparire il selettore della data. Una volta impostata la data desiderata, è sufficiente premere il tasto Vai e l’applicazione mostrerà tutti i messaggi inviati e/o ricevuti in tale occasione.

La novità presente nella beta 22.24.0.77 funziona perfettamente secondo WABetaInfo, portale che ha condiviso in origine la notizia, il che significa che potrebbe molto presto essere in arrivo nella versione ufficiale dell’app accessibile a tutti.

Troviamo si tratti di una funzionalità incredibilmente utile e che sarebbe dovuta essere presente in WhatsApp da diverso tempo, siamo comunque molto felici che finalmente sia in dirittura d’arrivo. Gli utenti Android dovranno aspettare ancora un altro po’ in quanto per ora la nuova ricerca è stata avvistata solamente su iOS.

Voi cosa ne pensate? Anche voi aspettavate da tempo la ricerca dei messaggi per data?