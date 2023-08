La data di presentazione dell’atteso iPhone 15 è stata finalmente rivelata da una fonte affidabile del settore, un rinomato “leaker” che ha reso nota l’informazione attraverso un post su X. Secondo questa fonte, il nuovo smartphone di Apple sarà svelato al pubblico in un evento speciale che si terrà il prossimo 12 settembre.

È importante sottolineare che, sebbene queste informazioni siano emerse da una fonte attendibile, occorre trattarle con cautela fino all’annuncio ufficiale da parte dell’azienda di Cupertino, tuttavia la data riportata concorda con quanto precedentemente riportato da un report di Bloomberg, che aveva indicato le date del 12 e del 13 settembre, come papabili per l’evento.

Per chiunque segua Apple da svariati anni, la data era già stata considerata fra le papabili già da svariato tempo. Non è una novità per Apple, sfruttare i giorni di martedì e mercoledì (della seconda o terza settimana di settembre, in base al calendario fiscale) per presentare il nuovo modello di iPhone, mettendolo in preordine il venerdì successivo con la consegna ai clienti sette giorni dopo l’apertura dei preorder.

Al netto di quanto accadde con iPhone 12 (presentato a ottobre per via della pandemia), è un ciclo che, al netto di poche variazioni date da imprevisti, si ripete costante dai tempi dell’iPhone 5, ovvero in seguito al cambio di calendario avvenuto con il modello 4S.

According to what was reported by a source who asked me to remain anonymous, the Apple event will be held on September 12th. I can't be 100% sure of this information, but here are the screenshots. NPI = New Product Launch pic.twitter.com/7Wheb3Dra0 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 25, 2023

Riguardo alle specifiche di iPhone 15 e iPhone 15 Pro, le voci che circolano finora dipingono il prossimo modello come un significativo passo avanti rispetto all’iPhone 14. Tra le novità più interessanti, sembra che entrambi i modelli saranno dotati della dynamic island e di una porta USB-C, segnalando una possibile svolta nel design, e nella connettività, del telefono targato Apple.

Le versioni “Pro” dei nuovi dispositivi dovrebbero essere equipaggiate con l’ultimo processore A17 Bionic, realizzato con un processo produttivo di soli 3 nanometri, perdere il tasto dedicato alla modalità silenziosa (che pare verrà sostituito da un “Action Button configurabile”) e identificarsi con il nome di “Ultra”, facendo chiaramente riferimento a una nuova serie di prodotti iniziata con l’Apple Watch presentato lo scorso anno.

Per quanto riguarda l’iPhone 15 standard, invece, si parla dell’implementazione del processore A16 Bionic e un design in linea con l’attuale modello pro. Per tutti e due le serie pare che Apple utilizzerà dei cavi USB-C “braided” (telati), che si appaieranno al colore scelto in fase di acquisto. Questi cavi, inoltre, saranno 2.0 e garantiranno prestazioni superiori in fase di ricarica e di trasferimento dati.

È importante tenere presente che le caratteristiche dettagliate, e le funzionalità aggiuntive, saranno rivelate da Apple nelle prossime settimane.