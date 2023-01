Lo strumento contagocce reso famoso da Paint potrebbe arrivare nella vita reale grazie a un futuro modello di Apple Pencil. Sul sito Patent Public Search Basic, è stato rilasciato il brevetto di questa nuova penna di Apple che sembrerebbe proprio uno strumento in grado di catturare i colori del mondo 3D tramite dei sensori ottici integrati e di usarli per disegnare o colorare tramite il pennino.

Chi ha sempre considerato Apple Pencil un semplice strumento per prendere appunti o per fare qualche scarabocchio, forse si ricrederà se questo brevetto dovesse realizzarsi, in quanto è possibile che la penna di Apple possa diventare uno strumento professionale utilizzabile da coloro che fanno il grafico di mestiere. Grazie a questa nuova funzionalità, molti artisti o progettisti potrebbero servirsi di questa penna per crearsi una vera e propria tavolozza di colori da usare nei loro progetti.

Stando a quanto si legge nel brevetto rilasciato, i sensori ottici della Apple Pencil saranno in grado di catturare i colori degli oggetti e di effettuare misurazioni della loro intensità e di altri elementi legati all’aspetto. Inoltre, l’emettitore di luce dovrebbe essere regolabile in modo tale da essere modificato in base alla luce ambientale, così da ottenere il colore più fedele possibile a quello originale.

Una volta finito il processo di rilevazione del colore, tutti i dati verranno poi inviati in modalità wireless a un secondo dispositivo, come ad esempio un iPad, per procedere con l’utilizzo tramite app o software di disegno.

Come già specificato, si tratta di un brevetto e non di un annuncio ufficiale da parte di Apple. Questo significa che non si sa con certezza se queste caratteristiche saranno presenti nella Apple Pencil di terza generazione. Ad ogni modo, la colossale azienda di Cupertino ha sempre dimostrato di saper stupire il pubblico e di saper portare cose nuove sul mercato. Questa nuova feature potrebbe davvero fare una bella accoppiata con i nuovi iPad Pro a schermo OLED che dovrebbero arrivare all’inizio del prossimo anno.