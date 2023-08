Un nuovo capitolo nell’evoluzione digitale del territorio italiano si apre con l’annuncio del lancio del “Piano Italia a 1 Giga” a Canosa di Puglia.

Finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), questo ambizioso intervento vedrà la realizzazione di una rete a banda ultra larga attraverso la modalità FTTH (Fiber To The Home) su 2.439 civici, comprendenti 4.628 unità immobiliari.

L’iniziativa, giunta alla fase iniziale di implementazione, ha già preso il via nella “Zona 167” e si estenderà nelle settimane a venire a ulteriori aree cittadine.

La strategia del Piano Italia a 1 Giga, sostenuta dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, trova il suo esecutore in Open Fiber. L’azienda si è aggiudicata 8 lotti in gara per un totale di 3.881 comuni in 9 regioni, tra cui la Puglia, dove il progetto prenderà forma concreta.

La rete in fibra ottica, realizzata da Open Fiber, offre velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo. Oltre alle innumerevoli potenzialità in termini di connettività e prestazioni, la tecnologia FTTH si dimostra cruciale anche per l’ambiente, riducendo i consumi energetici e le emissioni di anidride carbonica, contribuendo così alla sostenibilità del pianeta.

Tra gli edifici destinati a godere dei vantaggi della connessione FTTH ci sono istituti scolastici, uffici pubblici, strutture sanitarie e storico-artistiche. Nico Di Palma, assessore comunale ai Lavori Pubblici e allo Sviluppo Economico, ha sottolineato l’importanza strategica di questa iniziativa per l’attrattività del territorio e la crescita delle imprese locali. La velocità di connessione ultraveloce, infatti, contribuirà al miglioramento dei processi produttivi, con benefici diretti sul tessuto commerciale e industriale della regione.

Anche il consigliere comunale Vincenzo Gallo si è espresso positivamente, evidenziando come l’infrastruttura di telecomunicazioni abiliti servizi cruciali per la comunità e supporti la crescita economica. Questa iniziativa, guidata dall’Amministrazione sotto la guida del sindaco Vito Malcangio, rappresenta un passo importante per il progresso digitale della città.

Open Fiber, oltre a promuovere la connettività digitale, dimostra un impegno per la sostenibilità. L’azienda mira a ridurre al minimo l’impatto ambientale, privilegiando metodi di scavo innovativi ed eco-friendly durante l’installazione delle infrastrutture.