Molte volte agli utenti Android capita di dover scaricare un’app che non è presente sul Google Play Store per motivi di varia natura, come ad esempio i blocchi imposti in alcuni Paesi. Quando un’app non è disponibile attraverso i canali ufficiali di distribuzione, avete comunque la possibilità di installarla sul vostro dispositivo scaricando direttamente il file APK da alcuni siti di terze parti.

In questo articolo vedremo insieme i migliori siti sicuri da cui poter scaricare APK, dal momento che installando file provenienti da fonti non certificate, aumenta notevolmente il rischio di infettare i propri dispositivi con qualche malware, compromettendo così la vostra privacy e sicurezza.

Gli APK (abbreviazione di Android Package Kit), sono il nodo principale in cui le app Android vengono distribuite e installate. Quando scaricate un’app dal Google Play Store, state scaricando ed eseguendo un file APK in background, ma non avete l’accesso diretto all’APK stesso. Pertanto, se state scaricando APK da fonti esterne rispetto al Play Store, dovete assicurarvi dell’affidabilità del pacchetto che state utilizzando. Fatta questa premessa, iniziamo subito a vedere quali sono i migliori siti per scaricare APK in modo sicuro.

APKMirror

APKMirror è probabilmente il miglior sito per scaricare APK per Android. Il portale appartiene agli stessi proprietari del sito Android Police, il che, vista la natura del blog, dovrebbe rassicurarvi sulla sua affidabilità.

Dal punto di vista della sicurezza, il sito dispone di alcune solide politiche:

Lo staff verifica tutti gli APK caricati sul sito prima della pubblicazione.

Il sito abbina le firme crittografiche per le nuove versioni delle app con le versioni precedenti (per garantire che i veri sviluppatori le abbiano firmate).

Le app nuove di zecca vengono confrontate con altre app dello stesso sviluppatore per verificarne la legittimità.

Nel caso in cui il sito non riesca a rispettare questi 3 principi, il file APK incriminato non verrà pubblicato in modo da mantenere così un’alta affidabilità dei pacchetti. Per questo motivo, su questo sito non troverete mai APK a pagamento, modificati o piratati.

Il sito permette di scaricare per ogni app presente anche le versioni precedenti e di visualizzare le informazioni estratte dal Play Store. Nel caso in cui un’app installata da APKMirror riceva un update sul Play Store, questa verrà aggiornata automaticamente.

APKPure

Il più grande concorrente di APKMirror è senza ombra di dubbio APKPure. I due siti sono stati lanciati in contemporanea e anche in questo caso, il sito rispetta una serie di regole per mantenere alta la qualità e la sicurezza dei file scaricabili.

Il sito verifica la legittimità di tutte le app prima della pubblicazione utilizzando SHA1 per garantire che il certificato sia sicuro. Le firme crittografiche per le nuove versioni delle app devono corrispondere alle versioni precedentemente pubblicate, mentre le app completamente nuove vengono confrontate con altri software dello stesso sviluppatore.

Per quanto riguarda descrizioni e metadati, il sito genera automaticamente le informazioni direttamente da Google. Anche in questo caso non ci saranno APK piratati o modificati disponibili al download.

F-droid

F-Droid è un sito di download di APK di terze parti specializzato in app gratuite e open-source. Il sito è totalmente trasparente in merito al materiale che scaricate e strizza l’occhio a chiunque sia preoccupato per la privacy. Per ogni applicazione, F-droid elenca gli annunci, le funzioni di tracciamento e persino potenziali problemi di sicurezza.

Vista la sua natura e la policy dedita all’open source, il numero di app offerte da F-droid è sicuramente più limitato rispetto ad altri portali, ma alcune famose app alternative come NewPipe, possono essere scaricare da qui dal momento che non sono presenti sul Play Store.

Le app possono essere scaricate dal sito, anche se è disponibile un client proprietario in grado di semplificare le ricerche, gli aggiornamenti e le nuove installazioni.

APK Downloader

APK Downloader è un’altra valida alternativa ai siti presentati fino ad ora. Tutte le app scaricabili da questo sito vengono estratte direttamente dal Google Play Store, in modo da garantire la sicurezza dei file.

Come con gli altri siti precedentemente elencati, APK Downloader dispone di molti metadata in modo da poter evitare completamente l’uso di Google Play Store.

Aptoide

Aptoide è un altro tra i principali siti per il download di APK. Al momento dispone di più di 200 milioni di utenti ed è stato interrogato per oltre sei miliardi di download. Come per altri portali, anche Aptoide dispone della sua app in grado di permettere l’accesso diretto a tutti i contenuti scaricabili del portale in modo pratico e sicuro.

La società è stata una delle prime ad abbracciare le tecnologie della blockchain e le criptovalute. Il sito dispone di un suo token chiamato AppCoins che consente agli sviluppatori di aumentare le loro quote in entrata.

Aptoide consente di accedere anche ad una lista di APK modificati prontamente segnalati sulle pagine del sito. Nel caso in cui decidiate di scaricarli, sappiate che esiste il rischio di poter incappare in qualche malware.

APKMonk

APKMonk è un popolare sito per il download di APK che si concentra fortemente sui giochi attualmente di tendenza.

Come gli altri siti, permette di visualizzare i metadata delle app estratti direttamente dal Play Store e di scaricare le versioni precedenti dei programmi disponibili al download. Il sito esegue i propri controlli anti-malware prima di consentire alle app di accedere alla piattaforma.

Tutte le app scaricabili dal sito vengono disposte in categorie popolari e di tendenza.

APKBe

APKBe è il miglior sito in grado di offrirvi APK in lingua straniera non presenti sul Play Store della vostra lingua di riferimento. Al suo interno troverete molti APK in tedesco, cinese, russo e in molte altre lingue.

Teoricamente gli APK provenienti da questo sito dovrebbero essere sicuri ma, dal momento che paesi come la Russia e la Cina non sono proprio rinomati per le loro pratiche di privacy e sicurezza, vi invitiamo a fare delle ricerche prima di installare determinate app.

Conclusioni

Vi ricordiamo che indipendentemente da dove scaricate le vostre app, bisogna prestare sempre molta attenzione a cosa installate sui vostri dispositivi. Il rischio di trovare qualche malware è sempre dietro l’angolo, specialmente quando si viene tentati dalla possibilità di installare app a pagamento in modo gratuito e illegale. Per aiutarvi a proteggervi, vi invitiamo a scansionare sempre i vostri APK con strumenti come MetaDefender e VirusTotal. Inoltre, vi suggeriamo di utilizzare anche un antivirus installato direttamente sul vostro dispositivo Android. E voi? Quale di questi siti utilizzate per scaricare i vostri APK? Fatecelo sapere sotto nei commenti.