Linux Foundation e Meta hanno annunciato il lancio di LF Connectivity, un nuovo progetto volto a promuovere lo sviluppo delle tecnologie emergenti per la connettività a banda ultralarga fissa e mobile.

L’obiettivo principale di questo progetto è creare un ecosistema basato su strumenti e tecnologie open source che consentano ai fornitori di servizi di comunicazione di sfruttare al massimo le opportunità offerte dalla connettività avanzata.

Con il 5G in continua espansione e la prossima generazione di reti mobili (NextG) all’orizzonte, la richiesta di larghezza di banda e bassa latenza sta crescendo in modo esponenziale. Questo si deve all’aumento delle applicazioni che utilizzano la realtà aumentata e le esperienze immersive, che richiedono una connettività affidabile e veloce. Arpit Joshipura, general manager per Networking, Edge e IoT presso Linux Foundation, ha dichiarato: “Siamo lieti di offrire nuovi strumenti open source a organizzazioni di tutto il mondo e diamo il benvenuto a LF Connectivity e ai progetti di networking in crescita che mirano a migliorare la trasformazione digitale“.

Meta, l’azienda dietro il noto social network Facebook, contribuirà al progetto con un insieme di tecnologie sviluppate in collaborazione con partner del settore. Tra questi, tre sottoprogetti si concentreranno su soluzioni specifiche per migliorare la connettività.

Il primo sottoprogetto, chiamato Terragraph, offre una soluzione wireless che consente ai fornitori di servizi Internet di fornire connessioni ad alta velocità gigabit alle case, alle imprese e agli edifici multi-abitazione in modo economico e semplice. Terragraph è stato sviluppato per garantire l’accesso all’ultimo miglio in modo efficiente, sfruttando la tecnologia wireless.

Il secondo sottoprogetto, denominato Open M-Plane, è un componente software progettato per la configurazione e la gestione delle reti di accesso radio (RAN). Questo componente è parte integrante del design hardware Evenstar di Meta ed è interoperabile e indipendente dall’hardware. È stato sviluppato in conformità alle specifiche O-Ran, consentendo ai fornitori di connettività wireless mobile di scegliere liberamente l’hardware e di implementare le proprie soluzioni RAN in modo flessibile.

Il terzo sottoprogetto, chiamato Maveric, è una piattaforma per sviluppatori che utilizza l’intelligenza artificiale (AI) e il machine learning (ML) per lo sviluppo e la valutazione degli algoritmi di ottimizzazione della rete cellulare. Maveric fornisce rappresentazioni realistiche della rete cellulare e offre esempi che dimostrano l’utilizzo di tali algoritmi.

Il progetto LF Connectivity ha ricevuto il supporto di diverse aziende, tra cui Amd, Cambium Networks, Capgemini, Edgecore Networks, Siklu Communications, University of Delhi, Viavi e Virginia Tech. Shah Rahman, direttore tecnico di Meta, ha commentato:

“Meta è entusiasta di contribuire con le nostre tecnologie Terragraph, Open M-Plane e Maveric al progetto di connettività della Linux Foundation. […] Condividendo queste tecnologie, miriamo a migliorare ulteriormente la connettività globale e consentire ad altre aziende di partecipare e contribuire a questi progetti“.

L’obiettivo del progetto LF Connectivity è spingere verso una connettività globale più veloce e affidabile. Atul Bhatnagar, presidente e CEO di Cambium Networks, ha dichiarato:

“Le velocità multi-gigabit e la portata delle tecnologie basate sulle onde millimetriche a 60 GHz sono di grande valore, ma è la distribuzione del networking che darà impulso alle capacità della connettività all’ultimo miglio. […] Non vediamo l’ora di lavorare con la Linux Foundation per creare soluzioni che sfruttino il backhaul ad alto throughput con reti distribuite“.

Il progetto LF Connectivity rappresenta un importante passo avanti nell’ambito delle tecnologie di connettività ultralarga. Grazie alla collaborazione tra Linux Foundation e Meta, il settore delle comunicazioni potrà beneficiare di strumenti e tecnologie open source per migliorare le reti di comunicazione e supportare l’evoluzione digitale.