L'accordo tra Apple e OpenAI potrebbe essere non esclusivo: su iOS 18 arriva anche Gemini

L'arrivo di iOS 18 promette di portare una vera rivoluzione nel campo dell'intelligenza artificiale grazie a una collaborazione con OpenAI per l'integrazione di avanzate funzioni di intelligenza artificiale generativa. Secondo le indiscrezioni, la collaborazione tra Apple e OpenAI sarà uno degli annunci più importanti alla WWDC 2024, dove si prevede anche la presentazione di un nuovo Siri notevolmente migliorato.

Nonostante OpenAI sembri essere il partner principale, Apple potrebbe non voler puntare su un'unica carta. Sono infatti in corso trattative anche con Google per integrare Gemini, la piattaforma di intelligenza artificiale di Google, come opzione aggiuntiva in iOS 18. Questa mossa strategica potrebbe fornire agli utenti una scelta più ampia in termini di assistenti virtuali e funzionalità IA, dimostrando la volontà di Apple di offrire un'esperienza utente sempre più completa e versatile.

Le ultime voci sulle nuove funzionalità in iOS 18 sono particolarmente interessanti. Tra le novità attese, si parla di caratteristiche che non solo semplificheranno la comunicazione quotidiana, ma renderanno anche gli iPhone più competitivi sul mercato, con iOS 18 che potrebbe assomigliare sempre di più ad Android.

Apple potrebbe quindi adottare un approccio ambizioso, mirando a sfruttare al massimo le potenzialità delle intelligenze artificiali più avanzate sul mercato. L'attesa per la WWDC 2024 è palpabile, con gli appassionati di tecnologia e i fan Apple che aspettano con impazienza di vedere come queste nuove integrazioni trasformeranno l'esperienza utente.

Non resta dunque che attendere lo svolgimento della Worldwide Developers Conference (WWDC) di Apple, che si terrà il 10 giugno. In questa occasione scopriremo quali sono tutte le novità di iOS 18 e verranno annunciati gli aggiornamenti in arrivo per gli altri sistemi operativi del brand.