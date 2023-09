La fine degli iPhone Mini era nell’aria già da tempo, se consideriamo che lo scorso hanno Apple ha presentato, oltre all’iPhone 14 base, un modello “Plus” al posto del Mini. La possibilità di poter ancora acquistare il vecchio iPhone 13 Mini aveva lasciato un barlume di speranza agli amanti dei flagship compatti; barlume che si è spento ieri sera quando, alla fine dell’evento Wonderlust, iPhone 13 Mini è scomparso dall’Apple Store e non è stato sostituito da alcun iPhone 15 Mini.

La famiglia Mini venne introdotta con iPhone 12 e, all’epoca, condivideva le stesse specifiche del modello classico, differenziandosi unicamente per uno schermo da soli 5,4 pollici e una batteria più piccola. Purtroppo, le vendite non andarono particolarmente bene, forse proprio a causa della batteria ridotta che assicurava un’autonomia che copriva a stento una giornata d’uso.

Nonostante un anno non proprio entusiasmante, nel 2021 Apple ci riprovò con iPhone 13 Mini, ma le cose non andarono meglio. Per questo, lo scorso anno l’azienda decise di non proporre un iPhone 14 Mini, generando parecchio dispiacere nella piccola nicchia d’utenza che apprezzava questi prodotti.

Se da un lato infatti sono sempre meno le persone che vogliono uno smartphone compatto, dall’altro c’è sempre meno offerta, quindi questi utenti si trovano sempre più in difficoltà, specialmente se vogliono un modello di fascia alta. Le ultime due “bandiere” erano proprio iPhone Mini e la serie Asus Zenfone, che però, secondo alcune voci di corridoio che sono poi state smentite, potrebbe salutarci a breve. Se così fosse, questa piccola nicchia rimarrebbe praticamente senza smartphone disponibili e sarebbe obbligata a optare per modelli con schermo più grande.

Con la dipartita di iPhone 13 Mini, l’unica scelta “compatta” in casa Apple rimane l’iPhone SE, che però è ben lontano dalla definizione di “flagship”. Forse è l’occasione giusta per passare al modello base di iPhone, che non sarà compatto in senso assoluto, ma con uno schermo da “soli” 6,1 pollici rimane probabilmente uno degli smartphone più piccoli e facili da maneggiare in commercio.