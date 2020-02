Lady Gaga, il video del nuovo singolo “Stupid Love” girato con un iPhone

Lady Gaga è tornata con il singolo Stupid Love. Prima del lancio ufficiale avvenuto oggi, la pop-star ha condiviso una parte del filmato su Twitter usando l’hashtag #ShotOniPhone lasciando intendere chiaramente che la clip fosse stata girata utilizzato uno degli smartphone di Cupertino. Con la pubblicazione del video su YouTube, abbiamo scoperto quale: si tratta di un iPhone 11 Pro.

Il regista è Daniel Askill e il filmato è stato interamente girato utilizzando l’ultimo top di gamma di casa Apple, a riprova di come la qualità video degli iPhone sia di altissimo di livello. Non è la prima volta che un iPhone viene utilizzato per girare video musicali. Lo ha già fatto lo scorso anno Selena Gomez per il singolo “Lose You To Love Me”.

Billboard descrive la clip “epica come la canzone”. Ricordiamo che iPhone 11 Pro può registrare video in 4K fino a 60 fps e gode di un’ottima stabilizzazione dell’immagine- definita cinematografica – che assicura così dei risultati di alto livello. Lo smartphone è dotato di tre sensori fotografici da 12 Megapixel: principale, teleobiettivo e grandangolare.

Insomma, la giusta unione tra software e hardware tale da permettere a una grande pop-star come Lady Gaga di utilizzare un iPhone 11 Pro per il video del suo nuovo singolo Stupid Love.