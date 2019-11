Realme 5s, ora è ufficiale: lo smartphone verrà lanciato il 20 novembre

Realme 5s è stato ufficialmente annunciato. Ecco quando il prossimo smartphone della società cinese verrà lanciato in India.

Realme 5s verrà ufficialmente presentato in India il prossimo 20 novembre. La notizia è stata diffusa da Flipkart, un noto negozio online.

Solo ieri abbiamo parlato di Realme X2 Pro, un top di gamma destinato a regalare soddisfazione ai clienti. La società nata dalla costola di Oppo è ora intenzionata a farsi strada in altri mercati, tra cui quello indiano, con un nuovissimo dispositivo di fascia media. Il suo nome è Redmi 5s e sarà una versione meno potente, e probabilmente meno costosa, di Realme 5 e 5 Pro.

Il prodotto viene annunciato con una landing page in cui troviamo la frase “Realme 5s Coming Soon” (“Realme 5s arriverà presto”). Siamo a conoscenza di alcune certificazioni ottenute pochi giorni fa, ovvero NBTC e BIS. Non sono però state diffuse le caratteristiche tecniche, che avremo comunque modo di approfondire in futuro.

Dalle immagini pubblicate sullo store indiano, capiamo che questo smartphone possa offrire un comparto fotografico con un sensore principale da 48 MP. Le altre camere potrebbero essere da 8 MP, 2MP e, nuovamente, 2 MP. Alcuni parlano anche di un teleobiettivo, ma è improbabile, dato che neanche le versioni più potenti sono provviste dell’obiettivo con lunghezza focale maggiore rispetto a quella degli obiettivi normali.

Non ci resta, quindi, che attendere e scoprire se la società abbia intenzione di portare il dispositivo anche fuori dai confini indiani.