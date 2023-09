Le voci sull’imminente anello intelligente di Samsung circolano da un po’ di tempo ormai: si dice che Samsung si stia preparando al lancio del suo anello intelligente.

E ormai siamo al punto in cui non sono più semplici voci di corridoio, ma quasi delle certezze. L’anello intelligente di Samsung arriverà, e a quanto pare si chiamerà proprio Samsung Galaxy Ring.

Lo vedremo, probabilmente, quando vedremo anche il prossimo top di gamma tra gli smartphone Samsung, cioè il nuovo Samsung Galaxy S24. A svelarlo è un’analisi del file APK relativo all’ultima versione dell’app Samsung Wearable, dedicata appunto ai dispositivi indossabili.

Il nome “Galaxy Ring” non è ancora proprio sicuro al cento per cento, e potrebbe sempre essere un nome in codice – ma tutto sembra indicare che sarà questo il prossimo gadget della casa di Seul.

Sì ma a cosa serve Samsung Galaxy Ring?

Nessuno lo sa per certo ovviamente, ma tutto lascia intendere che questo accessorio sarà un’ulteriore opzione per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Potrebbe essere utile per monitorare il sonno lasciando lo smartwatch in ricarica, o per ottenere letture più precise per quanto riguarda la pressione o l’ossigenazione del sangue. Oppure potrebbe avere funzioni di sicurezza, per rilevare cadute o impatti (come negli incidenti automobilistici).

Non resta che aspettare e vedere come sarà per davvero – mentre siamo praticamente sicuri che il nuovo telefono andrà direttamente nella classifica dei migliori smartphone.

Immagine di copertina: vincent20044