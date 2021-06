L’applicazione Google continua a crashare? Non siete soli

Sono moltissime le segnalazioni di utenti che si ritrovano lo smartphone continuamente disturbato da molteplici crash dell’applicazione Google. A quanto pare il problema non è isolato e sta colpendo un numero davvero vasto di dispositivi Android.

L’applicazione Google sta avendo qualche piccolo problema. Utenti da ogni parte del mondo stanno segnalando crash e chiusure forzate dell’app sui propri smartphone, problema che non sembra avere una soluzione in grado di funzionare per tutti.

I colleghi di Android Authority che per primi hanno segnalato la notizia, hanno notato i crash su un LG Wing con Android 10 e su un Huawei Mate 20 Pro, anche se a quanto pare la problematica colpisce indifferentemente smartphone di Sony, Samsung, Google, Motorola e altri marchi ancora.

Il crash dell’app Google sarebbe imputabile ad un’aggiornamento recentemente rilasciato dall’azienda di Mountain View. Sono stati segnalati crash con la versione 12.23.16.23.arm64 e 12.22.8.23 del canale stabile, mentre anche con la versione beta 12.24.7.29.arm64. La versione dell’app varia da dispositivo a dispositivo, quindi questi problemi potrebbero colpire anche una variante non elencata qui.

Rispondendo alle lamentele su Twitter, l’account ufficiale Made By Google ha suggerito un riavvio del dispositivo. Il fix ha funzionato per alcuni utenti, altri riferiscono che il riavvio dei loro smartphone non ha aiutato.

Hi Maciej, sorry to know that you are experiencing an issue with your device. It's important that we get this sorted. Could you try a soft reboot by holding down the power button for 30 seconds and see if it works fine? Let us know if that helps. ^Adam

— Made By Google (@madebygoogle) June 22, 2021