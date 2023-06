Foxconn, l’azienda taiwanese nota soprattutto per la produzione di iPhone e altri prodotti Apple, sta puntando molto sulle auto elettriche per affrontare una nuova era di incertezza geopolitica e di cambiamento delle preferenze dei consumatori. In un’intervista esclusiva alla BBC, il presidente e amministratore delegato di Foxconn, Young Liu, ha rivelato alcuni dei piani e delle sfide dell’azienda per il futuro.

L’ingresso di Foxconn nel settore dei veicoli elettrici (EV) è in parte motivato dalla necessità di diversificare l’attività e di ridurre la dipendenza da Apple, che rappresenta più della metà delle sue entrate. Foxconn vede inoltre nei veicoli elettrici un’enorme opportunità per attingere a un mercato in crescita.

Ma le ambizioni di Foxconn in materia di veicoli elettrici sono anche influenzate dalle mutevoli dinamiche delle relazioni tra Stati Uniti e Cina, che negli ultimi anni sono diventate sempre più tese e imprevedibili. In qualità di importante fornitore dei giganti tecnologici americani e cinesi, Foxconn si trova nel mezzo di una rivalità geopolitica che potrebbe interrompere le sue catene di fornitura globali e compromettere il suo accesso ai mercati chiave.

Per prepararsi allo scenario peggiore, Foxconn ha spostato alcune linee di produzione dalla Cina ad altri Paesi, come Messico e Vietnam, soprattutto per i prodotti legati alla sicurezza nazionale o ai dati sensibili. L’azienda ha anche investito in nuove tecnologie e capacità che possono aiutarla ad adattarsi alle mutevoli richieste dei clienti e alle normative.

Foxconn mira a diventare un fornitore leader di componenti e piattaforme per veicoli elettrici, oltre che un produttore a contratto di veicoli elettrici.

Il presidente di Foxconn Liu ha dichiarato che l’obiettivo dell’azienda è quello di conquistare il 5% del mercato globale dei veicoli elettrici entro il 2025. Ha inoltre dichiarato che le fabbriche di automobili di Foxconn avranno sede in Ohio negli Stati Uniti, in Tailandia, Indonesia e forse persino in India.

La strategia EV di Foxconn non è priva di rischi e sfide, come ad esempio gli ostacoli normativi, i problemi di sicurezza e le aspettative dei consumatori diverse da quelle del settore degli smartphone.

Il successo di Foxconn nel settore dei veicoli elettrici dipenderà dalla sua capacità di sfruttare i suoi punti di forza nella produzione, nell’innovazione e nella gestione della catena di fornitura. Foxconn dovrà anche bilanciare i propri interessi e le relazioni con i clienti e i partner esistenti, in particolare con Apple, che si dice stia sviluppando un proprio progetto EV.

Il presidente di Foxconn, Liu, si è detto fiducioso che Foxconn possa raggiungere i suoi obiettivi in materia di EV e diventare leader nella nuova era della mobilità. Liu ha dichiarato che Foxconn è sempre stata un pioniere nell’abbracciare nuove tecnologie e opportunità, e che i veicoli elettrici non fanno eccezione.