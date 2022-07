Il prodotto più chiacchierato del momento è sicuramente Nothing phone (1), il primo smartphone della nuova azienda fondata da Carl Pei la quale si era presentata sul mercato lo scorso anno con un paio di auricolari TWS chiamati Nothing ear (1).

Si tratta di un buon dispositivo di fascia media spinto da un chip Qualcomm Snapdragon 778G+, che possiede un display a 120Hz ed ha dalla sua un design sicuramente particolare ma polarizzante. Ma quali sono le alternative a Nothing phone (1) già disponibili sul mercato? Quali prodotti vanno considerati prima di fiondarsi all’acquisto?

Indice:

Google Pixel 6a

Lo smartphone medio gamma di Google è stato annunciato ufficialmente durante il Google I/O 2022. Da pochissimo disponibile sul mercato, il Pixel 6a rappresenta lo sfidante perfetto per il Nothing Phone (1), posizionandosi molto vicino come prezzo di acquisto finale e scontrandosi direttamente per quanto riguarda la scheda tecnica.

Il Pixel 6a si differenzia dal Nothing phone (1) nel design soprattutto per le sue linee più tondeggianti, per il posizionamento delle fotocamere e per una back cover decisamente più sobria. Il foro dedicato alla fotocamera frontale è centrato invece che posizionato in un angolo ed è complessivamente uno smartphone più compatto, anche se non di moltissimo.

I due prodotti sono molto vicini a livello di software, con un’interfaccia di Android 12 in stile Material You, pulita e priva di bloatware. Ognuno di questi due dispositivi ha dalla sua qualche peculiarità software che lo contraddistingue, ma generalmente l’esperienza utente è più vicina che mai.

Cambia l’approccio alla scheda tecnica: Pixel 6a monta il SoC Google Tensor, lo stesso dei top di gamma del brand ma ha un display limitato a 60Hz e delle fotocamere con sensori da 12,2MP e 12MP, mentre Nothing phone (1) ha dalla sua un pannello a 120Hz e due sensori posteriori da 50MP.

Nonostante ciò, Google può contare su un’elaborazione dell’immagine superiore e, anche se le immagini generalmente sono meno nitide, per quanto riguarda HDR, colori e risultato complessivo il Pixel 6a ha ancora la meglio.

Nothing può contare su ricarica rapida a 30W e ricarica wireless, quest’ultima mancante sul Pixel 6a che ricarica via cavo a soli 18W. L’autonomia, nonostante due batterie molto simili, è migliore su Pixel 6a.

VEDI SU AMAZON

Samsung Galaxy A53

Lo smartphone di fascia media Samsung per eccellenza. Il sostituto dei best seller Galaxy A52 e Galaxy A52s. Un dispositivo dalla scheda tecnica interessante e attualmente più economico di Nothing Phone (1).

Il Galaxy A53 è dotato di un chip Exynos 1280 di fascia media che non è potente come il processore di Nothing Phone (1) ma è comunque un SoC in grado di svolgere le attività quotidiane ed eseguire alcuni giochi avanzati. Anche in questo caso è presente un pannello OLED a 120Hz.

Per il resto si distingue dal Nothing per il suo grado di resistenza all’acqua IP67, una batteria da 5.000mAh, l’impegno a fornire quattro aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza e un sistema a quattro fotocamere posteriori (64MP con OIS, 12MP ultrawide, 5MP macro, 5MP depth). Riguardo questo punto, Nothing ha affermato di aver preferito un sistema con due sensori capaci invece che aggiungere inutili fotocamere di bassa qualità.

Lo smartphone Samsung non dispone di ricarica wireless, mentre la ricarica via cavo da 25W non è veloce quanto quella dell’avversario. Si tratta comunque di una delle migliori alternative al Nothing Phone in termini di specifiche e prezzo.

VEDI SU AMAZON

Poco F4

Chi si aspettava grandi miglioramenti dal Poco F4 rispetto al Poco F3 potrebbe essere rimasto deluso, ma si tratta nonostante tutto di un ottimo telefono di fascia media.

Lo smartphone di Poco ha un chip Snapdragon 870 che offre prestazioni molto alte, un pannello OLED a 120 Hz, resistenza agli spruzzi IP53 e una batteria da 4.500mAh con ricarica cablata da ben 67W. Sulla scocca sono presenti una fotocamera principale da 64MP con OIS, oltre a una grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP.

Non abbiamo apprezzato le pubblicità inserite nelle app di sistema e, generalmente, la MIUI è più ricca di personalizzazioni rispetto ad Android base. Questo può piacere oppure no. Poco non si è espressa riguardo alla durata del supporto software, tuttavia anche tralasciando questo dettaglio rimane un buonissimo dispositivo per il prezzo a cui viene venduto.

VEDI SU AMAZON

OnePlus Nord 2T

OnePlus si differenzia per essere l’unico in questa lista dotato di un chip Mediatek Dimensity 1300, il quale si colloca più o meno allo stesso livello dello Snapdragon 778G+ del Nothing Phone (1). Il chipset gestisce quindi abbastanza bene la maggior parte dei giochi e delle attività quotidiane.

Per il resto, il Nord 2T include anche caratteristiche come uno schermo OLED da 6,43 pollici a 90Hz e una batteria da 4.500mAh con ricarica a 80W.

Il Nord 2T ha la stessa fotocamera principale Sony IMX766 da 50MP del Nothing, mentre la fotocamera grandangolare è da 8MP e si aggiunge un sensore monocromatico da 2MP. Purtroppo lo smartphone non dispone della ricarica wireless o di una certificazione IP ufficiale.

Naturalmente, molte di queste specifiche sono molto simili a quelle del Nord 2 del 2021 che, se si riesce a trovare scontato, è forse l’acquisto più conveniente.

VEDI SU AMAZON

Apple iPhone SE 2022

Se state considerando il passaggio ad un prodotto iOS e volete lo smartphone più piccolo possibile anche se questo significa rinunciare ad un grande display, Apple iPhone SE 2022 è quello che fa per voi.

L’ultimo prodotto dal look “retro” di Apple mette a disposizione alcune caratteristiche interessanti, tra cui la resistenza all’acqua IP67, una fotocamera posteriore non male, un processore potente, la ricarica wireless e una garanzia di aggiornamento a lungo termine. Inoltre, il design compatto ed usabile ad una mano lo distingue dal resto del mondo degli smartphone.

Tuttavia, l’iPhone SE 2022 fa più di qualche compromesso per raggiungere questo prezzo. Per cominciare, non c’è una fotocamera posteriore secondaria, il pannello è LCD e la frequenza di aggiornamento si ferma a 60Hz. Inoltre, il modello base ha solo 64GB di memoria e una batteria minuscola rispetto a quella del Nothing Phone (1).

VEDI SU AMAZON