Come molti di voi già sapranno, Samsung ha introdotto diversi anni fa la S Pen con l’arrivo in commercio della sua gamma di dispositivi Galaxy Note. Ad oggi la S Pen è disponibile su tutta la gamma di dispositivi Galaxy S21 e su Galaxy S22 Ultra, e rappresenta un ottimo strumento di supporto in grado di fare molto più che scarabocchiare sul display del vostro dispositivo Samsung.

In questo articolo andremo a scoprire insieme 8 tra le migliori applicazioni che supportano la S Pen, in grado di aiutarvi nel caso in cui dobbiate scrivere, disegnare, annotare documenti e persino giocare. Andiamo subito a scoprirle insieme!

Le app integrate Samsung

Prima di scoprire le app di terze parti, andiamo a dare uno sguardo da vicino alle app integrate sui dispositivi Samsung compatibili con la S Pen. Per accedere a queste app, basterà estrarre la S Pen dal dispositivo e toccare l’icona S Pen nell’angolo in alto a sinistra. Questo farà sì che possiate visualizzare sullo schermo tutte le opzioni disponibili.

Alcune app S Pen integrate includono:

Coloring/PENUP : questo è un gioco da colorare facente parte dell’app PENUP integrata sui dispositivi Samsung. L’app consente di condividere i propri disegni con altre persone e viceversa. È possibile scegliere i disegni in base al genere e alla popolarità, oltre che a visualizzare il lavoro completo altrui per visionarne la colorazione completa e trarne ispirazione.

: questo è un gioco da colorare facente parte dell’app PENUP integrata sui dispositivi Samsung. L’app consente di condividere i propri disegni con altre persone e viceversa. È possibile scegliere i disegni in base al genere e alla popolarità, oltre che a visualizzare il lavoro completo altrui per visionarne la colorazione completa e trarne ispirazione. Colpo d’occhio : questa è una funzione multitasking che funziona in modo simile a Picture-in-Picture (PiP), tranne per il fatto che funziona per quasi tutte le app. Utilizzando questa funzione potete ridurre le app in miniatura e gestirne facilmente l’apertura e il posizionamento grazie alla S Pen.

: questa è una funzione multitasking che funziona in modo simile a Picture-in-Picture (PiP), tranne per il fatto che funziona per quasi tutte le app. Utilizzando questa funzione potete ridurre le app in miniatura e gestirne facilmente l’apertura e il posizionamento grazie alla S Pen. Ingrandisci : nel caso in cui non indossiate gli occhiali da lettura, questa funzione può aiutarvi ad ingrandire gli elementi visualizzati sul display del dispositivo, semplicemente passandoci sopra la S Pen. È possibile impostare la dimensione della lente e le dimensioni di ingrandimento dal pannello in alto a destra.

: nel caso in cui non indossiate gli occhiali da lettura, questa funzione può aiutarvi ad ingrandire gli elementi visualizzati sul display del dispositivo, semplicemente passandoci sopra la S Pen. È possibile impostare la dimensione della lente e le dimensioni di ingrandimento dal pannello in alto a destra. Messaggi dal vivo: questa funzione vi permetterà di creare delle GIF con la vostra grafia da poter condividere con i vostri contatti, tramite le principali app di messagistica.

Oltre a queste funzioni, sono disponibili anche altre funzionalità che includono Smart Select per acquisire screenshot e annotarli, AR Doodle, Translate e Screen Write.

S Pen Keeper

Alcuni dispositivi Galaxy hanno un supporto integrato per la S Pen. Dal momento che esiste sempre la remota possibilità di togliere la penna rischiando di perderla anche accidentalmente, S Pen Keeper provvederà a inviarvi un messaggio di allerta, nel caso in cui vi allontaniate troppo dalla vostra S Pen. Questa app è pensata per i dispositivi meno recenti che non hanno un sistema integrato come quello ufficiale di Samsung.

Squid: prendere appunti, contrassegnare i PDF

Tra le tante app nate per prendere appunti, Squid eccelle quando si tratta di prendere appunti scritti a mano usando lo stilo o una S Pen. L’applicazione offre un’esperienza fluida e consente di scegliere tra un’ampia raccolta di sfondi per scrivere musica, diari o grafici. Grazie a Squid potete importare pagine specifiche o note nei formati PDF, PNG, JPEG e Squid Note. Tra le varie funzioni, potete trovare anche la pressione della penna personalizzabile, il supporto per la modifica del colore e la possibilità di annullare e ripetere le modifiche oltre che a cancellarle definitivamente. L’app offre anche funzioni aggiuntive sbloccabili sotto pagamento.

Sketchbook

Se siete amanti delle arti digitali, Sketchbook è l’app che fa al caso vostro. Grazie all’uso della S Pen vi permetterà di realizzare i vostri dipinti e disegni mentre siete in movimento con il vostri Galaxy. L’app dispone di diversi strumenti come una pila completa di pennelli di ogni genere, aerografi, matite e molto altro. Il fatto che sia completamente gratuita, rende questa app probabilmente la migliore app di disegno disponibile su Android.

Samsung Notes

Samsung Notes sostituisce l’app S Note preinstallata sui dispositivi Note meno recenti. Nonostante su Android non manchino app per prendere appunti, questa risulta essere integrata e gratuita. Grazie a Samsung Notes, potete creare note scritte a mano, aggiungere testo e perfino dettare per convertire la vostra voce in testo. Riguardo alle note scritte a mano, potrete scegliere tra diverse tipologie di penna, matita o pennello. Inoltre è possibile scegliere il colore e regolare la profondità della penna. L’applicazione permette inoltre di salvare le note proteggendole con una password, esportare le note in diversi formati popolari e scegliere tra diversi tipi di modelli di pagina.

Signeasy

Signeasy è un’app che vi consente di apportare una firma digitale su tutti i vostri documenti, compresi quelli in formato PDF. Grazie alla S Pen, potete creare la vostra firma da salvare nell’applicazione, per poi apportarla ovunque vogliate. L’app supporta l’importazione dei documenti dai principali servizi Cloud come Dropbox e Google Drive e vi permette di inviarli direttamente tramite mail, una volta firmati. Grazie al passcode e l’autenticazione tramite impronte digitali, avrete anche la possibilità di proteggere i vostri documenti. L’applicazione è gratuita, ma grazie ai piani Essential, Pro e Business, potrete sbloccare diverse opzioni avanzate.

MyScript Calculator 2

Grazie a MyScript Calculator 2, potrete trasformare il vostro Samsung Galaxy in una calcolatrice in grado di eseguire moltissime tipologie di calcoli semplicemente scrivendoli a mano libera. Utilizzando quest’app potrete risolvere frazioni, radici quadrate, fattoriali e molto altro. L’app leggerà il testo da voi scritto e calcolerà in automatico il risultato in tempo reale. Se commettete un errore nella stesura del testo, potrete cancellarlo e correggerlo ottenendo un risultato aggiornato in men che non si dica. MyScript Calculator 2 è un’ottima app per insegnare ai bambini la matematica di base e avanzata o aiutarli a fare i compiti, ed è disponibile a pagamento sul Play Store ad un prezzo davvero irrisorio.

Colorfy: giochi di libri da colorare

Colorfy è un’applicazione che vi permetterà di colorare un’infinità di immagini presenti all’interno della sua libreria, permettendovi di rilassarvi grazie alla sua meccanica semplice ma accattivante. L’app permette inoltre di catturare oggetti dal vivo e trasformarli in disegni da poter colorare e offre la suddivisione dei disegni disponibili per categorie o per tendenza. L’applicazione dispone di una prova gratuita di 3 giorni per poi offrire un piano a pagamento.

World of Goo

World of Goo è un classico gioco di avventura e rompicapi indie che utilizza la fisica per risolvere enigmi, e sfrutta appieno le funzioni della S Pen. Il gioco prevede la manipolazione di palline goo e la costruzione di strutture per raggiungere l’obbiettivo finale. Nonostante abbia ormai diversi anni sulle spalle, il titolo rimane ancora oggi uno dei più giocati su Android. Per poter accedere al gioco, è necessario acquistare il prodotto e sfortunatamente non esiste una versione demo per poterlo provare prima dell’acquisto.

Anche senza app di terze parti, la S Pen rimane comunque uno strumento utile, in grado di estendere le funzionalità del vostro dispositivo Samsung Galaxy. Il Google Play Store pullula di utili applicazioni in grado di Sfruttare S Pen, e queste erano solo alcune di esse. E voi conoscevate queste applicazioni? Le avete provate? Fatecelo sapere sotto nei commenti.