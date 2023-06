Il Galaxy Z Flip5 sarà il prossimo smartphone pieghevole a conchiglia di Samsung, dovrebbe essere presentato il 27 luglio assieme al fratello maggiore Galaxy Z Fold5. Una delle novità più interessanti di questo dispositivo, stando ai rumor, dovrebbe essere il display esterno più grande e più versatile, il quale misurerà 3,4 pollici e avrà una forma unica.

Fonte: OnLeaks x Mediapeanut

Il display esterno del Galaxy Z Flip5 non solo sarà adattato solo per le app di Samsung, come Samsung Internet o Calendario, ma anche per alcune app di Google. Secondo le indiscrezioni condivise dai colleghi di SamMobile, Google avrebbe ottimizzato le proprie app per il display esterno del Galaxy Z Flip5, tra queste Google Maps, Messaggi e YouTube. Questo significa che sarà possibile inviare messaggi, guardare video e consultare le indicazioni stradali senza dover per forza aprire il dispositivo.

Questa è una grande comodità per gli utenti che vorranno sfruttare al meglio il display esterno del Galaxy Z Flip5. Si tratta anche di un segno della stretta collaborazione tra Samsung e Google per ottimizzare il sistema operativo Android e le varie applicazioni per gli smartphone pieghevoli. Un esempio di questo è il supporto di Google Meet per la modalità Flex del produttore sudcoreano.

Il display esterno del Galaxy Z Flip 5 non offrirà l’esperienza completa del sistema operativo Android che si può ottenere dal display esterno del Galaxy Z Fold5 o dai più recenti Razr di Motorola. Non sarà abbastanza grande da supportare una schermata principale e un cassetto delle app, tuttavia è bello vedere che Samsung ha lavorato con i suoi partner per fornire agli utenti una soluzione più versatile. La speranza è che, ora che il form factor a conchiglia è sempre più diffuso, gli sviluppatori ottimizzino le proprie app anche per l’utilizzo sui più piccoli display esterni di questi terminali.

Ora non ci resta che attendere la fine di luglio per scoprire in modo ufficiale quanto ci sia di vero negli innumerevoli rumor che circondano la prossima generazione di foldable di Samsung.