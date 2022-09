Se confrontiamo i dati tecnici relativi alla capacità delle batterie e alla velocità di ricarica degli smartphone Samsung possiamo vedere come, se confrontati con alcuni concorrenti, non siano tra le più capienti o le più veloci a ricaricarsi. L’azienda sembra essere rimasta scottata (letteralmente) da quanto accaduto con il Galaxy Note7 nel 2016, smartphone che è stato ritirato dal mercato a causa proprio di problemi alla batteria.

Sembra che ora l’azienda coreana abbia tra le mani un nuovo caso di problemi legati alla longevità e alla sicurezza delle proprie batterie, almeno stando a quanto riportato dallo YouTuber Arun Rupesh Maini, alias Mrwhosetheboss.

Le batterie gonfie sono un pericolo

In un video pubblicato ieri sul suo canale YouTube, Maini ha affermato che, durante la preparazione di un video che riguardava Samsung, ha notato qualcosa di strano con il suo Galaxy Note8: la batteria dello smartphone si era gonfiata causando la separazione della scocca posteriore.

Inizialmente senza pensarci troppo, sono cose che alla fine possono succedere agli smartphone che hanno una “certa età”, ha ordinato un Note8 sostitutivo. Prima ancora che il rimpiazzo fosse consegnato, altri due smartphone Samsung hanno mostrato lo stesso problema. Il Galaxy S6 ed il Galaxy S10 di Maini avevano entrambi la scocca posteriore aperta e la batteria gonfia.

I've just found out that 3 of my Samsung phones' batteries have blown up because of the recent UK heatwave Not a single other brand has pic.twitter.com/LI6Qrz8xSv — Arun Maini (@Mrwhosetheboss) July 27, 2022

Ovviamente preoccupato dal fatto che le batterie al litio gonfie sono un vero pericolo alla sicurezza, lo youtuber ha controllato e ricontrollato tutti gli altri suoi smartphone anche di altri brand come Apple, Oppo, Asus e Google, anche perché ai tempi lo UK era investito da un’ondata di caldo anomalo che poteva aver causato questi rigonfiamenti. Nessun’altro prodotto ha fatto la stessa fine o mostrato primi segni di cedimento.

Come ha gestito la situazione Samsung?

A luglio Maini ha pubblicato un tweet in cui segnalava come tre dei suoi smartphone Samsung si fossero danneggiati a causa delle batterie gonfie e Samsung ha contattato immediatamente l’influencer. L’azienda coreana ha insistito per ritirare i tre dispositivi ed indagare sull’accaduto, in fin dei conti dopo il clamore mediatico del caso Note7 ha senso che l’azienda prenda seriamente questo genere di segnalazioni.

Lo YouTuber ha rivelato che sono passati più di 50 giorni da quando i dispositivi sono stati ritirati da Samsung e l’azienda non ha ancora risposto alle sue domande o sostituito i dispositivi.

Uno strana serie di sfortunati eventi o qualcosa di più?

Come racconta Maini nel proprio video, è stato però il tweet di un altro personaggio influente nel mondo tech, lo youtuber Matt Ansini del canale ThisIs, a riportare alla sua mente quanto accaduto in luglio. Ansini ha scritto nel proprio tweet che ogni singolo smartphone Samsung più vecchio di 3 anni del suo ufficio è stato distrutto dallo stesso problema delle batterie che misteriosamente si sono gonfiate.

An unfortunate fact…every 3+ year old Samsung phone we had in storage at the office had their batteries expand like this…every single one I just pulled out my S7 out of my desk drawer at home and it too has expanded pic.twitter.com/z4oyirTI3K — matt.eh (@matt_ansini) September 16, 2022

In seguito, Maini ha ricontrollato i suoi altri dispositivi Samsung e ha scoperto che altri tre smartphone si erano gonfiati. Il problema è diventato decisamente più serio quando ha scoperto che anche il suo Galaxy Z Fold2, lo smartphone pieghevole di punta dell’azienda lanciato nel 2020, era andato incontro allo stesso destino.

Lo youtuber ha quindi contattato il collega e amico Marques Brownlee, noto anche come MKBHD. Brownlee ha rivelato che ogni tanto anche lui trova uno o due dispositivi gonfi nei propri cassetti e “ogni singola volta si tratta di un telefono Samsung, mai di un’altra marca“.

Zach Nelson del canale JerryRigEverything ha confermato di aver notato in prima persona la cosa, ma era abbastanza convinto a lui succedesse per via dei maltrattamenti a cui sottopone gli smartphone per i test di resistenza.

Perché le batterie degli smartphone si gonfiano?

Zach, che dalla sua ha un bagaglio tecnico non indifferente e conosce bene il funzionamento e la composizione delle batterie, ha spiegato il motivo che porta le batterie a gonfiarsi in questo modo.

Ha supposto che il problema potrebbe riguardare l’elettrolita della batteria. L’elettrolita è il liquido che permette agli ioni di muoversi all’interno della batteria, rendendola stabile. Il liquido si decompone nel tempo e rilascia un gas che provoca il rigonfiamento della cella.

“Se l’elettrolita non c’è più, credo che sia molto più probabile che si verifichino fenomeni di surriscaldamento e danni alla batteria se viene ricaricata o se si cerca di usarla di nuovo“, ha detto Zach nel video.

Zach ha poi perforato le batterie gonfie, ma non c’è stata alcuna esplosione grazie ai sistemi di protezione presenti. Tuttavia, ha dichiarato che si sentirebbe “molto nervoso” a ricaricare un dispositivo con una batteria gonfia. Ha aggiunto che se l’elettrolita è evaporato all’interno della batteria, questa potrebbe diventare “molto calda e molto velocemente” se la si cercasse di ricaricare.

Quanto dovrebbero durare le batterie degli smartphone?

Dopo aver controllato più volte i suoi dispositivi Samsung, Maini ha notato che anche il suo Galaxy S20 FE, consegnato appena 18 mesi fa, ha subito lo stesso destino.

Le batterie degli smartphone Samsung, come visibile sull’adesivo che circonda le celle agli ioni di litio, sono tecnicamente certificate per essere sicure per una durata di almeno 5 anni, di conseguenza quello che sta succedendo è un qualcosa a cui va prestata una seria attenzione.

E non stiamo parlando di capacità della batteria, nessun produttore garantisce che per 5 anni la batteria sia in ottimo stato e al massimo della sua capacità. Stiamo parlando del fatto che la batteria non dovrebbe rappresentare un problema per la sicurezza se mantenuta in condizioni normali per almeno 5 anni.

“Ho uno smartphone Samsung, dovrei preoccuparmi?”

No, non necessariamente. Il problema è stato notato principalmente da utenti che stanno tenendo un gran numero di prodotti a magazzino per lungo tempo e non li stanno utilizzando costantemente.

Se state usando il vostro smartphone e non state notando alcuna anomalia, non c’è niente di cui dovreste preoccuparvi. Se avete dei vecchi smartphone Samsung in un cassetto che state tenendo in caso di necessità, meglio verificare le loro condizioni giusto per essere tranquilli.

Se avete tra le mani, invece, uno smartphone con una batteria gonfia (indipendentemente dal brand) smettete immediatamente di utilizzarlo e portatelo al centro di assistenza autorizzato più vicino. Una batteria al litio che scoppia o prende fuoco non è per nulla un problema da sottovalutare e c’è davvero in ballo la vostra salute, ancora di più quando si tratta di batterie di dispositivi così personali e sempre vicini a noi come gli smartphone!