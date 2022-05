Come ormai è noto da qualche tempo, presto YouTube Vanced è stato costretto a chiudere i battenti, costringendo i suoi utenti a trovare delle alternative in tempi rapidi per poter guardare video di YouTube senza pubblicità.

Certo, il client gratuito che, oltre al blocco degli sponsor, inglobava al proprio interno buona parte delle funzionalità di YouTube Premium senza bisogno di sottoscrivere un abbonamento non smetterà di esistere da un giorno all’altro.

Anche dopo la rimozione dei link per il download dalla pagina ufficiale, YouTube Vanced e il suo installer Vanced Manager continueranno a funzionare, ma è solo questione di tempo prima che gli aggiornamenti rendano obsoleto questo servizio.

Facciamo dunque il punto sulle strade che potrete seguire se cercate delle valide alternative a YouTube Vanced, dalle applicazioni più gettonate a scorciatoie davvero inaspettate.

Alternative a YouTube Vanced: le app

NewPipe

NewPipe è uno dei client YouTube gratuiti più longevi e funzionali: attraverso la sua interfaccia essenziale potrete scaricare video, riprodurli in sottofondo, utilizzare la funzionalità Picture in Picture e molto altro. Oltre a YouTube, NewPipe è compatibile anche con altre piattaforme come Soundcloud e Bandcamp.

NewPipe non prevede il login con il proprio account Google, limitazione che in realtà si rivela un’arma a doppio taglio in particolare per gli utenti Huawei, che potranno così vedere comodamente i video di YouTube anche senza i servizi Google.

PRO CONTRO Interfaccia semplice e intuitiva

Niente pubblicità

Riproduzione in background e PiP

Download

Funziona anche senza servizi Google Niente accesso a Google

NewPipe è disponibile per il download da:

SkyTube e SkyTube Extra

SkyTube è un’altra alternativa open source a YouTube che permette di usufruire della maggior parte delle funzionalità di YouTube Vanced, con aggiunte interessanti come il blocco dei contenuti indesiderati. La particolarità di questo servizio è che si divide in due varianti.

SkyTube Extra utilizza librerie software chiuse e supporta il player ufficiale di YouTube, mentre SkyTube “standard” è pienamente open source, utilizza un player proprietario e perciò ha tempi di aggiornamento leggermente più lunghi (fino a 5 giorni).

PRO CONTRO Niente pubblicità

Riproduzione in background e PiP

Download

Iscrizione ai canali

Funziona anche senza servizi Google

Possibilità di bloccare video indesiderati Player YouTube solo nella versione Extra

SkyTube è disponibile per il download da:

LibreTube

L’ultima applicazione open source alternativa a YouTube Vanced è principalmente pensata per i desktop e ancora in beta, come dimostra la presenza (si spera temporanea) di alcuni fastidiosi bug, ma ha anche grandi potenzialità.

LibreTube presenta un’interfaccia moderna e pulita, ma soprattutto fa uso del client Piped, che non si appoggia direttamente ai server di Google. Questo significa che, se volete riunire in un canale tutte le vostre iscrizioni su LibreTube, potrete farlo senza problemi creando un account nell’app, senza appoggiarvi però ad altri servizi Google.

PRO CONTRO Niente pubblicità

Riproduzione in background

Client open source Piped

Possibilità di aprire canali Presenza di bug

LibreTube è disponibile per il download da:

Alternative a YouTube Vanced: i browser

Kiwi Browser

Se il sideloading di applicazioni da fonti terze non fa per voi, potete sempre affidarvi ai browser mobile che permettono di ottenere alcune delle funzioni di YouTube Premium gratis. Tra di essi il più interessante è Kiwi Browser, un browser Chromium sviluppato da un membro del team di XDA Developers.

Kiwi permette di installare sui dispositivi Android le stesse estensioni di Chrome per desktop: combinando uBlock Origin, Return YouTube Dislike, SponsorBlock e YouTube Enhancer si riesce a ottenere una configurazione di tutto rispetto per un’esperienza d’uso di YouTube fluida e ininterrotta.

PRO CONTRO Niente pubblicità o sponsor

Riproduzione in background

Login con account Google

Estensioni per tutte le esigenze Niente PiP

Interfaccia browser di YouTube

Kiwi Browser è disponibile per il download da:

Firefox

Incredibile ma vero: una soluzione al problema più annoso di YouTube senza abbonamento Premium, ovvero la presenza di pubblicità, viene proprio da uno dei browser più utilizzati ovvero Firefox.

Se quello che vi serve è una soluzione essenziale, basterà scaricare l’estensione uBlock sulla versione stabile di Firefox per Android. Gli utenti più esperti potranno andare oltre e ripristinare molte delle funzionalità di Vanced, tra cui il blocco degli sponsor, su Firefox Nightly, scaricando una serie di add-on personalizzati disponibili in questa guida.

PRO CONTRO Niente pubblicità (stabile)

Blocco sponsor (Nightly)

PiP (Nightly) Funzionalità avanzate solo su Nightly

Interfaccia browser di YouTube

Firefox è disponibile per il download da:

Alternative a YouTube Vanced: le outsider

Mi Music

I fortunati possessori di dispositivi Xiaomi, Redmi o Poco non dovranno sforzarsi particolarmente per trovare un’alternativa a YouTube Vanced: la soluzione è già nascosta tra le applicazioni preinstallate nella forma di Mi Music, il player di default della ROM MIUI.

Mi Music permette infatti di vedere e ascoltare i contenuti di YouTube anche in background, sebbene con un’interfaccia abbastanza scarna. Questa funzionalità, disponibile solo in alcuni Paesi, permette anche di creare e salvare le proprie playlist. Non la trovate? Basta impostare San Marino come località nelle impostazioni.

Mi Music è disponibile per il download da:

YouTube Premium

L’inclusione di YouTube Premium in fondo a questo elenco è solo parzialmente un’ammissione di sconfitta: come dimostra il caso di YouTube Vanced, Google arriverà prima o poi a mettere nel mirino i client che permettono di bypassare servizi che offre a pagamento. La natura open source di molte di queste opzioni, tuttavia, mette non poco in difficoltà il controllo operato da Big G sui suoi servizi.

In ogni caso, se ritenete giusto che i creatori di contenuti ricevano il compenso che è loro dovuto ma non volete essere interrotti dalle pubblicità, oltre al canone mensile standard di 11,99 euro Google offre l’abbonamento a YouTube Premium a prezzi vantaggiosi per famiglie e studenti.

PRO CONTRO Blocco degli annunci

Riproduzione in background e PiP

Download

Sincronizzazione su account Google

Compenso ai creator

Offerte per famiglie e studenti Canone mensile standard di 11,99 euro al mese

Niente blocco degli sponsor

Attiva YouTube Premium da: