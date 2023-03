In un periodo storico in cui tra programmi TV e talent show la cucina fa da padrone, sono sempre di più gli appassionati in questo settore che si cimentano dietro ai fornelli. Quella dei barbecue è una nicchia che tra carni pregiate e tecniche di cottura si è ritagliata una buona fetta di mercato. Oggi la tecnologia può aiutarvi a diventare dei veri professionisti della griglia, vi basterà scaricarvi una delle migliori app dedicate al mondo del BBQ.

In questo articolo, vedremo insieme alcune delle migliori app per i vostri smartphone che vi aiuteranno a realizzare al meglio i vostri manicaretti.

Timer Bistecche

Per iniziare a preparare la grigliata perfetta è importante partire dalle basi. Timer Bistecche è un app interamente dedicata ai tempi di cottura della carne. Nella prima schermata dovrete scegliere il taglio di carne che volete cucinare e lo spessore. Successivamente, l’app vi fornirà i giusti parametri di cottura dopo avervi chiesto in che modo preferite la carne (al sangue, ben cotta, media cottura, etc). Il timer avviato dall’app vi segnalerà il momento esatto in cui dovrete girare la carne per poi toglierla dalla griglia.

L’app è disponibile su Android gratuitamente, mentre per iOS esiste Steak Timer Pro che però risulta a pagamento al prezzo di 1,19 euro e offre le medesime funzioni.

Weber iGrill

Il marchio Weber, leader nel settore dei barbecue, propone sia su iOS che su Android la sua app ufficiale. Tramite Weber iGrill, avrete una panoramica completa sui prodotti della casa tra cui utensili, piastre, piatti da tavola, spazzole per la griglia, eccetera. L’applicazione offre un completo ricettario in lingua italiana con tanto di foto e video che vi aiuteranno a realizzare i vostri piatti a base di pesce, carne o verdure. La sezione cottura vi presenta 3 diverse funzioni per impostare i timer e insegnarvi a gestire al meglio i tempi di cottura in base a vari parametri tra cui gli ingredienti selezionati.

Easy BBQ Recipes App

Easy BBQ Recipes App è un applicazione gratuita per dispositivi iOS che ospita un enorme quantità di ricette in lingua inglese. Ogni ricetta descrive dettagliatamente il piatto, la lista degli ingredienti e la procedura passo passo per realizzare il tutto, facendo anche un elenco delle attrezzature necessarie ai fini della corretta preparazione. Tramite il pratico menù a tendina è possibile accedere anche ad una semplice ma pratica lista della spesa su cui potrete aggiungere gli ingredienti da acquistare per le vostre grigliate. La presenza della pubblicità consente all’app di rimanere 100% gratuita e pienamente accessibile senza costi aggiuntivi.

Barbecue Ricette

Barbecue Ricette è un’app gratuita per dispositivi Android che vi permetterà di accedere ad un gran numero di ricette suddivise per tipologia gratuitamente. L’applicazione dispone di diverse funzioni che vi permettono di creare, ad esempio, un programma alimentare per una dieta bilanciata programmando passo passo ogni vostro pasto. Barbecue Ricette vi permette di sottoscrivere un abbonamento premium che, oltre a sbloccare alcune simpatiche funzionalità, rimuove i limiti sulla lista dei preferiti e la pubblicità durante l’uso dell’app. Il piano mensile è di 7,99 euro mentre quello semestrale è di soli 27,99 euro. Nonostante ciò l’app rimane facilmente fruibile e piena di interessanti contenuti anche in versione gratuita. Dalla home dell’applicazione sarà inoltre possibile stampare le ricette, condividerle o addirittura acquistare i vostri ingredienti tramite Cookbook.