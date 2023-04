Nell’era di internet sono sempre di più le persone che abbandonano il cartaceo per dedicarsi alla letteratura in digitale. Oggi grazie a numerosi servizi online, è possibile accedere a una vasta offerta di prodotti letterari senza uscire di casa, direttamente dallo schermo del proprio smartphone o tablet, anche a prezzi, spesso, molto vantaggiosi.

Alcuni dei principali servizi online, inoltre, permettono agli utenti di leggere tantissimi libri, senza alcun limite e semplicemente sottoscrivendo un abbonamento mensile. In questo modo l’utente finale riesce a risparmiare ulteriore denaro, usufruendo così di molti più contenuti a fronte di una spesa davvero contenuta.

In questo articolo andremo a vedere insieme alcune delle principali applicazioni disponibili per Android e iOS/iPadOS che vi daranno accesso a immense librerie scaricabili direttamente sui vostri dispositivi mobili.

Amazon Kindle

Prima tra tutte non potevamo fare a meno di parlarvi di Amazon Kindle, dal momento che copre ad oggi circa la metà del mercato letterario digitale in Italia. La sua libreria è composta da più di 1.500.000 libri tra cui bestseller, novità e classici. L’applicazione offre molte opzioni di personalizzazione, permettendovi di scegliere la dimensione dei caratteri, l’orientamento della pagina e molto altro. Grazie all’abbonamento mensile, potrete leggere gratuitamente tutti i libri affiliati al programma Amazon KDP senza costi aggiuntivi.

Costo: gratis / acquisti in-app

Google Play Libri

Tra le migliori app dedicate alla lettura, non poteva mangare l’app ufficiale di Google. Grazie a Google Play Libri, avrete accesso a una vastissima libreria di prodotti letterari, audiolibri e fumetti. L’applicazione integra al suo interno numerosi strumenti che aiutano l’utente nella lettura, come un comodissimo dizionario e un traduttore in grado di permettere la fruizione di contenuti in lingua straniera, semplificandone la lettura.

Costo: gratis / acquisti in-app

Apple Books

Se siete utenti Apple, non potete lasciarvi sfuggire Apple Books, un’applicazione disponibile su tutti i dispositivi della mela, in grado di gestire non solo i vostri acquisti sullo store online, ma anche gli ebooks che decidete di importare esternamente sui vostri smartphone e tablet Apple. Grazie ad Apple Books avrete accesso a bestseller, classici, autori emergenti e altri libri e audiolibri, pronti per essere scaricati e letti o ascoltati. Grazie alla funzione “in famiglia” potrete condividere i vostri acquisti con altri 6 familiari.

Costo: gratis / acquisti in-app

Kobo Books

Un’altra famosissima app per l’acquisto e la fruizione di ebooks è Kobo. L’applicazione fornisce accesso a un vastissimo catalogo di romanzi, fumetti e libri per bambini. Al suo interno Kobo integra numerose funzionalità per semplificare la lettura, come la regolazione dello stile dei caratteri, suggerimenti personalizzati in base alle abitudini di lettura, applicazione di segnalibri, condivisione sui social di citazioni ed estratti provenienti dalle vostre letture e molto altro. Lo store vanta anche di contenuti in diverse lingue tra cui inglese, francese, italiano, tedesco, olandese, portoghese e giapponese.

Costo: gratis / acquisti in-app

Audible: audiolibri e podcast

Se siete amanti della letteratura e ritenete che l’ascolto in abbinamento alla lettura sia ancora più immersivo, Audible è l’applicazione che fa al caso vostro. Sul suo store, Audible offre un ampio catalogo di bestseller narrati e interpretati dalle voci più famose, in grado di farvi immergere all’interno dell’opera o di rilassarvi aiutandovi a conciliare il vostro sonno. L’applicazione permette di interrompere la narrazione in qualunque momento e applicare dei comodi segnalibri, inoltre mette a disposizione una serie di interessanti podcast tematici.

Costo: gratis / acquisti in-app