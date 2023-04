In un periodo storico in cui i social sfociano sempre più nella creazione di contenuti video, con Tik Tok che ormai la fa da padrone, i creator hanno sempre più l’esigenza di poter modificare i propri contenuti in mobilità sui propri dispositivi mobili, sia per praticità sia perché delle volte non si ha un PC a disposizione nell’immediato dove poter editare i video prima di postarli online. La potenza dei dispositivi top di gamma attuali permette ormai di elaborare alcuni contenuti video velocemente, ma senza il giusto software non si va da nessuna parte.

In questo articolo, andremo quindi a vedere 5 delle migliori app per dispositivi Android e iOS che vi aiuteranno ad inserire i sottotitoli nei vostri video direttamente da smartphone e tablet.

La maggior parte dei Creator professionali inserisce i sottotitoli nei propri video in modo tale da rendere fruibili i propri contenuti a tutti senza restrizioni, ma applicare dei sottotitoli a mano spesso può risultare ostico, specie quando il video dura parecchi minuti. A venirci incontro in queste situazioni troviamo una serie di applicazioni che automatizzano il processo di creazione dei sottotitoli e ci aiutano a generarli con il minimo sforzo, semplicemente analizzando la nostra voce. In molti casi, oltre a generare i sottotitoli, queste app ci aiutano ad aggiungere uno stile accattivante con font ed effetti visivi di grande impatto e molto altro ancora.

AutoCap – automatic video cap

AutoCap è un’applicazione in grado di aggiungere fantastiche didascalie colorate all’interno dei vostri video. L’app utilizza tecnologie di riconoscimento vocale per generare i sottotitoli. Con la versione gratuita potrete generare fino a 5 minuti di sottotitoli, mentre con la versione a pagamento per gli abbonati fino a 10 minuti di video. L’app offre 7 fantastici stili di animazione del testo e la possibilità di enfatizzare le parole selezionate nel testo con colori diversi.

Costo: gratis / acquisti in-app

Kaptioned: Automatic Subtitles

L’applicazione Kaptioned sfrutta l’intelligenza artificiale per la rilevazione del parlato e la conseguente generazione dei sottotitoli. Con Kaptioned potrete aggiungere testo, didascalie o titoli in qualunque parte del vostro video, cambiando lo stile e i colori del testo. L’applicazione è in grado di generare i sottotitoli in più lingue, permettendovi anche di posizionarli in diverse lingue all’interno del video in contemporanea.

Costo: gratis / acquisti in-app

Zeemo: Captions & Subtitles

Zeemo è un completo editor video facile da usare per i dispositivi mobili. Questa applicazione vi permetterà in pochi e semplici click non solo di generare ed inserire i vostri sottotitoli ma di effettuare molte altre operazioni di editing come ad esempio aggiungere della musica o effettuare dei tagli. Anche Zeemo supporta diverse lingue e vi permetterà di poter applicare le traduzioni ai vostri sottotitoli in pochi e semplici passaggi.

Costo: gratis / acquisti in-app

Voicella – video auto subtitles

Voicella è un’applicazione che vi permetterà di aggiungere sottotitoli ai vostri video traducendo il testo generato dalla traccia audio in ben 10 lingue tra cui inglese e russo nella versione free, e in ben oltre 90 altre lingue nella versione a pagamento. Tramite l’interfaccia dell’app potrete anche editare il testo selezionando i font e i colori dei sottotitoli, per poi condividere il risultato finale direttamente sui vostri social.

Costo: gratis / acquisti in-app

CapCut – Editor video

CapCut è l’editor video gratuito ufficiale di Tik Tok per la creazione e la modifica dei video, versatile e facile da usare. Attualmente è una delle applicazioni più famose e diffuse per l’editing video sui dispositivi mobili. L’applicazione vi permetterà di montare i vostri video applicando sottotitoli, stickers, musica, effetti al rallentatore e molto altro. Attualmente CapCut è uno degli editor più completi disponibili per l’editing in mobilità. Sbloccando le funzioni a pagamento non avrete più bisogno di editare i vostri video su PC, salvo rari casi.

Costo: gratis / acquisti in-app